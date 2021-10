Sky Sport: baseball: “MLB” – Playoffs (6-9 ottobre 2021)

Baseball Americano: su Sky la stagione 2021 della MLB “Major League Baseball” Playoffs

5 match in diretta su Sky e in streaming su NOW tra il 6 e il 9 ottobre

Lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky anche per la stagione 2021.

Tra il 6 e il 9 ottobre saranno cinque le partite live della Major League Baseball, valide per i Playoffs, in onda su Sky e in streaming su NOW.

“Major League Baseball” Playoffs, gli appuntamenti

Primo appuntamento già nella prossima nottata, con il match delle Wild Card della National League tra i Los Angeles Dodgers, campioni in carica, e i St. Louis Cardinals, in una partita da dentro o fuori, chi vince prosegue la post season, chi perde termina il suo cammino. Diretta su Sky Sport Action alle ore 2, con il commento originale.

Nel frattempo, nell’altra sfida delle Wild Card, valida per l’American League, i Boston Red Sox hanno eliminato i New York Yankees.

Giovedì prenderanno, dunque, il via ufficialmente le Division Series e su Sky sarà possibile seguire quattro incontri, tutti in diretta. Si gioca al meglio delle cinque partite e passa il turno chi per primo conquista tre vittorie.

Nei primi due vedremo sul diamante Houston Astros e Chicago White Sox, con match in onda domani su Sky Sport Arena alle ore 22, con il commento di Danilo Freri e Roberto Gotta, e venerdì 8 alle 20 su Sky Sport 251, con il commento di Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre sarà la volta di Tampa Bay Rays-Boston Red Sox, in programma alle 1 su Sky Sport Action, con il commento originale.

Sabato 9 ottobre si incontreranno Milwaukee Brewers e Atlanta Braves, partita che verrà trasmessa alle ore 23, sempre su Sky Sport Action, con il commento di Danilo Freri e Roberto Gotta.

Oltre alle partite della Postseason, su Sky anche le World Series che assegneranno il titolo.

BASEBALL MLB – Playoffs

live su Sky e in streaming su NOW

“WILD CARD”

Notte mercoledì 6-giovedì 7 ottobre; National League:

ore 2 Los Angeles Dodgers-St. Louis Cardnals Sky Sport Action

“DIVISION SERIES”

Giovedì 7 ottobre; American League – Game 1:

ore 22 Houston Astros-Chicago White Sox Sky Sport Arena

Venerdì 8 ottobre; American League – Game 2:

ore 20 Houston Astros-Chicago White Sox Sky Sport 251

Notte venerdì 8-sabato 9 ottobre; National League – Game 1:

ore 1 Tampa Bay Rays-Boston Red Sox Sky Sport Action

Sabato 9 ottobre; National League – Game 2:

ore 23 Milwaukee Brewers-Atlanta Braves Sky Sport Action

(MLB disponibile su Sky Go, anche in HD)

https://sport.sky.it/

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia