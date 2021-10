Silent Bob & Sick Budd, “Piove ancora” il nuovo singolo

Torna grande protagonista la musica di Silent Bob & Sick Budd. “Piove ancora” è il nuovo singolo disponibile in tutti i digital store da venerdì 8 ottobre

Dopo lo straordinario successo virale del suo primo album d’esordio “Piano B” che solo su Spotify ha superato oltre 50 milioni di ascolti da venerdì 8 Ottobre sarà disponibile su Spotify, Itunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Piove ancora” l’atteso nuovo singolo di Silent Bob, una delle migliori penne della nuova scena urban contemporanea. Il singolo in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services, è prodotto da Sick Budd, geniale producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile.

“Piove ancora”, il brano

“il nuovo brano Piove ancora – dichiara Silent Bob – nasce dopo settimane sofferte in pieno lockdown, un periodo difficile e di solitudine che nonostante tutto mi è servito per crescere personalmente e a livello musicale. Non sentivo più la necessità d’aiuto o di compagnia di altre persone, avevo tutto dentro quello che mi sentivo di scrivere.

Così all’improvviso in una notte è nato il mood di Piove ancora, mi sono sentito trainato da una forza esterna che mi ha spinto a scrivere quello che sentivo e volevo, senza pensare a chi c’era fuori e a cosa volesse da me. Ho scavato per mesi senza trovare nulla ma quando stavo per mollare e crollare definitivamente, ecco una luce. Piove Ancora è stato scritto da un ragazzo che scava senza sosta per trovare il peggio di sé stesso, una sorta di autolesionismo.

Quando lo trova, come fosse un tesoro oscuro, lo fa suo e lo trasforma in parole. Ora che ho tirato fuori tutto e tutto è tornato pulito e limpido, all’interno non sono comunque tranquillo perché so che come sempre pioverà ancora, la tempesta dentro di me ogni tanto torna.”

Grazie ad un sound ammaliatore e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti “PIOVE ANCORA” è un pezzo di grande impatto che unisce in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente l’inconfondibile flow di Silent Bob e il tappeto sonoro a tratti old school e black di Sick Budd, una coppia ormai di fatto che negli anni è diventata affiata, creando un legame indissolubile.

La rabbia che contraddistingue la scrittura di Silent Bob è la stessa di due anni fa, l’insoddisfazione maggiore e il processo di riflessione indotto dallo stato di isolamento anche a causa dei vari lockdown gli hanno consentito di scavare più a fondo nel suo essere artista portando a galla un “anima black” ancora più intensa. “Piove ancora” intende sancire la presenza stabile di Silent Bob nel panorama musicale contemporaneo, confermandosi a pieno titolo tra le nuove leve più interessanti ed originali della nuova scena italiana.

