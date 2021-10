“Partenza in salita”: Corrado Tedeschi torna a Saronno con le “lezioni di guida” alla figlia Camilla

Sabato 9 ottobre alle ore 21.00 e domenica 10 ottobre alle ore 15.30 al Teatro Giuditta Pasta Corrado Tedeschi e la figlia Camilla andranno in scena con la commedia “Partenza in salita” di Gianni Clementi, per la regia di Marco Rampoldi e dello stesso Tedeschi.

Padre e figlia mettono in scena il rapporto complicato tra una giovane donna e un genitore troppo spesso assente, perché impegnato nel lavoro o a inseguire nuovi amori.

Chi imparando a guidare non hai mai provato difficoltà nella partenza in salita? Una manovra che quando si è alle prime armi non risulta semplice, come non è semplice affrontare il mare magnum della vita per una ragazza di diciotto anni appena compiuti. Se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato e impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare veramente esplosiva!

L’ora di lezione, fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti d’ira, risse sfiorate, bugie colossali ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di commozione, può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta.

Biglietti ancora disponibili: intero 28 euro, ridotto 26 euro, ridotto Under26 20 euro.

IMPORTANTE: In ottemperanza al DL n.105 del 23/07/2021, a partire dal 6 agosto 2021 sarà obbligatoria la presentazione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere a Teatro.

Lo spettacolo va in scena – sia per il pubblico che per gli artisti – nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Sabato 9 ottobre 2021 | ore 21.00

Domenica 10 ottobre 2021 | ore 15.30

PARTENZA IN SALITA

con Corrado Tedeschi Camilla Tedeschi

di Gianni Clementi

regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi

Produzione: Nicola Canonico per Good Mood

