All’interno del ciclo “Cult & Pulp” domani, domenica 3 ottobre, Cielo vi propone una combo esplosiva: in prima serata il celebre film “Showgirls” del 1995 diretto da Paul Verhoeven e a seguire il documentario, in prima visione assoluta, “Showgirls – Scandalosamente cult” del 2019 di Jeffrey McHale.

Showgirls, il film

Vede come protagonista Nomi (Elizabeth Berkley), una ragazza decisa e determinata ad ottenere la fama di grande ballerina a Las Vegas. Dopo varie vicissitudini Nomi, disgustata da tutto quello che ha trovato nella metropoli del vizio, deciderà di andarsene per ritrovare sé stessa.

Showgirls, dove è più visto

“Showgirls” è una pellicola di culto soprattutto negli Stati Uniti, un film sul mondo delle showgirls e delle stripper, un universo dove predomina l’immagine e la logica dell’apparire. Il film, che ha avuto un grande successo popolare, ai tempi è invece stato massacrato dalla critica e secondo il regista c’è stata una resurrezione dopo la crocifissione. Il film, infatti, si distingue per un’entusiastica ostentazione dell’arrivismo sociale e del culto del successo: Nomi, da ragazza umile e senza niente, diventa padrona di uno show e dell’intera città di Las Vegas. “Showgirls” si presenta come un’icona per le aspirazioni di tante giovani donne come Nomi che si trovano a non avere un futuro e nello stesso tempo a desiderarne uno a tutti i costi.

Showgirls, a chi è piaciuto

Las Vegas nel film viene descritta come la città del cosiddetto sogno americano, una città dove tutto è possibile. Un film alquanto particolare, che per la trama intrigante ed attraente ha raggiunto, come detto sopra, un inaspettato successo di pubblico dopo essere stato stroncato dalla critica. Allo stesso tempo il film in questione è una grande opera di satira sulla società e sul mondo dello spettacolo: una satira immediata, di impatto, efficace nel trasmettere il suo messaggio.

Showgirls, non solo film

A seguire il documentario in prima visione assoluta “Showgirls – Scandalosamente cult” del 2019 di Jeffrey McHale, presentato al Tribeca Film Festival, che descrive in dettaglio e da ogni angolazione la storia del celebre film sopra citato, presentando un coro di voci critiche che analizzano il film in modi altamente illuminanti e anche provocatori. Grazie a stralci di interviste allo stesso regista Paul Verhoeven e alla protagonista Elizabeth Berkley viene trattato il percorso redentivo del film del 1995 partito da famigerato flop e diventato un classico cult. A proposito di questo David Rooney dell’Hollywood Reporter ha scritto che il film ha avuto oggi una “Dolce redenzione, che piaccia o no”.

Una serata dedicata al magico mondo dei night club e non solo, da non perdere!

