Persimale in concerto a Roma: 22 ottobre – Zalib

Il prossimo 22 ottobre allo Zalib di Roma è in programma il live dei PERSIMALE, formazione nata dall’incontro tra la scrittura di Khan (pseudonimo di Carlo de Caro), la produzione musicale di Meiden (Mattia Crescini), musicista romano già noto nel mondo della EDM e produttore di alcuni brani contenuti nel disco “Musica per bambini” di Rancore, e l’immaginario visivo curato da Alessandro Farnè in arte Undo.

La band ha debuttato nel 2020 con gli EP “Teoria del dubbio” e “Che senso ha?” e ha rilasciato nel 2021 i singoli, “Galois” e “Amore non piangere”, che rappresentano i primi tasselli del mosaico che andrà a comporre l’album d’esordio.

Link al videoclip di “Amore non piangere”: https://www.youtube.com/watch?v=LxEwVehjJxY

Il disco è in uscita nei prossimi mesi per Camarilla, nuova realtà indipendente romana, di cui i Persimale sono parte integrante, e factory che raccoglie non solo nuove proposte del panorama musicale attuale, ma anche produttori musicali e creativi di vario genere, in un sinergico team a sostegno dei propri artisti.

Molto attenti alla sperimentazione di nuovi linguaggi, i Persimale sono un progetto in cui il gusto per la narrazione si traduce sapientemente nella forma canzone, arricchita da una cura nella produzione e dalla realizzazione di un personale mondo iconografico come parte fondamentale del senso e del messaggio estetico della band.

Venerdì 22 Ottobre Ore 21:00 Zalib – Via della Penitenza, 35

Prenotazioni: https://form.jotform.com/212835340992358

