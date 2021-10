Risonanze

Arianna Bassetto, Martina Beghelli, Nikola Filipović, Suqin Xiong

A cura di Vanna Romualdi

Mostra del Biennio di Decorazione per l’architettura

Promossa da Accademia di Belle Arti di Bologna e Istituzione Bologna Musei | Musei Civici d’Arte Antica

Museo Civico Medievale | Via Manzoni 4, Bologna

23 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022

Inaugurazione venerdì 22 ottobre h 17.00

Con ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

www.museibologna.it/arteantica

Dopo il dialogo instaurato nei mesi scorsi con le Collezioni Comunali d’Arte e la Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, il progetto Risonanze promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bologna prosegue nella collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica, attraversando gli spazi interni ed esterni del Museo Civico Medievale dal 23 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022.

L’inaugurazione si svolge venerdì 22 ottobre alle h 17.00 con ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili: tel. 051 2193916 / 2193930 (giovedì h 10.00 – 14.00; venerdì dalle h 14.00).

Il progetto Risonanze è uno dei tre momenti espositivi di Patrimonio, risorse per lo spazio pubblico, strumenti per la progettazione artistica contemporanea, un ciclo di interventi dedicati alle forme/modalità di trasmissione del patrimonio culturale attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea in dialogo con l’architettura e i suoi contesti, che vede coinvolti studenti ed ex studenti del Biennio di Decorazione per l’architettura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Arianna Bassetto, Martina Beghelli, Nikola Filipović e Suqin Xiong sono gli artisti selezionati per la mostra collettiva che costituisce il terzo capitolo di restituzione pubblica del percorso didattico proposto dalla docente Vanna Romualdi nell’anno 2020-2021, incentrato sul rapporto Arte/Architettura. Invitati a proporre uno sguardo sul territorio dove l’Accademia di Belle Arti di Bologna innesta le proprie radici culturali, gli studenti coinvolti sono stati stimolati a sperimentare connessioni tra nuovi segni e memorie preesistenti partendo da una riflessione sullo spazio, sulle sue funzionalità e sulle relazioni con l’ambiente circostante e il suo significato, oltre il concetto di estensione, distanza, misura.

Durante il periodo di apertura della mostra, un ciclo di visite animate per adulti racconta al pubblico le installazioni in relazione con le opere nell’allestimento permanente del museo:

venerdì 29 ottobre 2021 h 17.00

sabato 27 novembre 2021 h 17.00

venerdì 10 dicembre 2021 h 17.00

giovedì 23 dicembre 2021 h 17.00

Costo di partecipazione: € 6 + biglietto ingresso museo.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili: tel. 051 2193916 / 2193930 (martedì, giovedì h 10.00 – 14.00; mercoledì, venerdì h 14.00 – 19.00; sabato, domenica, festivi h 10.00 – 19.00).

Ingresso

In applicazione del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 per accedere ai musei, alle biblioteche, ai concerti e alle mostre temporanee è obbligatorio esibire alla cassa il green pass.

Il green pass non è richiesto per le persone escluse per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) oppure esenti sulla base di motivazioni mediche certificate.

Per evitare code e lunghe attese, l’acquisto online del biglietto è fortemente raccomandato sul sito www.midaticket.it/eventi/museo-medievale.

Biglietti

€ 6 intero | € 3 ridotto | € 2 visitatori 18 ≤ 25 anni | gratuito possessori Card Cultura

Informazioni

Museo Civico Medievale

Via Manzoni 4 | 40121 Bologna

Tel. +39 051 2193916 / 2193930

museiarteantica@comune.bologna.it

www.museibologna.it/arteantica

Facebook Musei Civici d’Arte Antica

Twitter @MuseiCiviciBolo

Informazioni per una visita in sicurezza

www.museibologna.it/arteantica/documenti/102119

Istituzione Bologna Musei

www.museibologna.it

Instagram @bolognamusei

