Il Teatro Nuovo di Milano continua a puntare su Banksy e così fino al 31 ottobre 2021, l’appuntamento in Piazza San Babila 3, per la mostra THE WORLD OF BANKSY – THE IMMERSIVE EXPERIENCE. Una mostra immersiva con oltre 100 splendide opere d’arte e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Il percorso, all’interno del magnifico teatro di oltre 600 mq, propone una panoramica del lavoro, delle influenze e dell’ispirazione di Bansky. Tra le opere non mancano quelle iconiche come, Girl with Balloon e Flower Thrower, ma anche materiali mai esposti prima, relativi a grandi progetti. Di opera in opera, si possono studiare le differenti tecniche e i vari linguaggi usati dall’artista per condividere le sue idee.

A completare l’iter, una speciale sezione video racconterࠡl pubblico i murales che Banksy ha realizzato in diversi luoghi del mondo, evidenziando così quanto il Genius loci sia un aspetto fondamentale nel suo lavoro: molti lavori nascono infatti anche semplicemente in funzione dei e per i luoghi in cui sono realizzati.

Un percorso insolito, ma coerente con la mission di un teatro come il Nuovo, ovvero quella di fornire a ogni fascia di pubblico le chiavi di lettura per comprendere (e apprezzare) le culture e larte del mondo attraverso tutte le arti visive, performative e sonore.

Nessun problema con la sicurezza che rispetta i pi alti standard, grazie a un piano completo di sanificazione e ingressi contingentati per garantire agli ospiti un’esperienza confortevole e in piena tranquillità

Per ulteriori informazioni: https://theworldofbanksy.it/

GIORNI DI APERTURA

– fino al 31 ottobre 2021 dal mercoled젡lla domenica

ORARI

– infrasettimanale dalle 12 alle 20 con ultimo ingresso alle ore 19

– sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso alle ore 19

SEDE

Teatro Nuovo di Milano

Piazza San Babila, Galleria del Toro, Milano

02.794026

info@teatronuovo.it

La biglietteria sarà aperta dal mercoledì della domenica con gli stessi orari di apertura della mostra.

E’ possibile acquistare biglietti online al seguente link: THE WORLD OF BANKSY