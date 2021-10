Achille Lauro scrive e interpreta per il film Amazon Original “Anni da Cane” il brano inedito “Io e te”, disponibile da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio

IO E TE, scritta e interpretata da ACHILLE LAURO, esce venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music – e in radio: brano inedito scritto per il film Amazon Original Anni da Cane, inaugura la serie di grandi collaborazioni tra l’artista e Amazon Studios.

È “un film alla Godard” la nuova ballad IO E TE, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso.

Il vizio della passione.

L’amore maledetto dell’ultima sigaretta.

Il brano accompagna il lancio di Anni da Cane – un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video – che vede ACHILLE LAURO non solo penna e voce di IO E TE ma anche interprete in un cameo.

