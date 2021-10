I Mogwai tornano in Italia nel 2022 a Milano, Roma e Modena

I Mogwai, la band post rock capitanata da Stuart Braithwaite, torna in Italia per tre nuovi appuntamenti

giovedì 27 gennaio 2022 Milano – Fabrique

venerdì 28 gennaio 2022 Roma – Atlantico Live

sabato 29 gennaio 2022 Modena – Vox Club

prezzo biglietti: posto unico – € 30,00 + diritto di prevendita

biglietti disponibili in prevendita my live nation da giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 10

vendita generale da venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 10 su ticketmaster, ticketone e vivaticket

Candidati per il Mercury Prize 2021

L’album “As the love continues” al #1 Della Official Uk Album Album Charts

I Post Rocker scozzesi raggiungono la vetta con il decimo album – The Guardian

“As the Love Continues”, l’album

A venticinque anni dalla pubblicazione del loro singolo di debutto “Tuner’/’Lower”, il gruppo di Glasgow ha da poco pubblicato “As the Love Continues”, il loro primo album a raggiungere la prima posizione dell’Official Charts, la classifica dedicata agli album nel Regno Unito. Come nei lavori precedenti, l’ultimo progetto discografico dei Mogwai è un album di poche parole e ognuno di noi è invitato a coglierne il senso.

Definito come una colonna sonora trascendente per qualsiasi film stia scorrendo nella propria testa, il decimo album della band scozzese As the Love Continues dimostra che i Mogwai offrono ancora del conforto al quotidiano. Anche se delle volte sono imperscrutabili, non hanno mai avuto intenzione di esserlo.

“Sono entusiasta quando so che le persone ascoltano questo disco e vogliono ancora ascoltarlo, soprattutto dopo un anno orribile come questo” ha detto il frontman della band, Stuart Braithwaite.

