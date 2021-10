“Il cammino dei colori” parte da Avola e arriva a Viagrande

Un “cammino dei colori” che da Avola, in provincia di Siracusa, arriva a Viagrande nel Catanese. È l’evento organizzato da Sicilia donna onlus in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico del 13 ottobre. Un evento che Sicilia Donna – da tempo a supporto di Europa donna Italia nelle attività istituzionali e di sensibilizzazione – ha previsto ad Avola sabato 9 e domenica 10 ottobre e a Viagrande lunedì 11 ottobre. “Il cammino dei colori” il titolo dell’iniziativa “tramite cui – spiega Nicoletta Zorzan, presidente di Sicilia donna – coloreremo le strade interpretando i bisogni di ogni donna che vive questa malattia. Alzeremo le voci, con emozione e determinazione, per non farci dimenticare. Racconteremo con la magia dei colori l’aspettativa, la difficoltà, la protezione, lo stato d’animo, l’opportunità, l’ingiustizia, la speranza di ognuno di loro, di noi. Con l’obiettivo che scienza, istituzioni e società ci sostengano”.

“Il cammino dei colori”, l’inizio lavori

L’inizio dei lavori è previsto sabato 9 ottobre alle 16, al Centro giovanile Falcone Borsellino di via Piersanti Mattarella ad Avola, dove l’associazione Madonnari di Sicilia, sotto la direzione artistica del maestro Maurizio Cannizzo, realizzerà opere che tutti potranno ammirare in un work in progress, ispirate ai 7 punti messi in evidenza da Europa donna Italia.

Eccoli in sintesi: richiesta di un percorso specifico all’interno di tutti i Centri di senologia; accesso agevolato a visite ed esami; disponibilità di specialisti di differenti discipline coinvolti nella gestione della patologia; assistenza dello psicologo; informazioni su trials clinici disponibili e indicati per la situazione della singola paziente; invalidità civile con misure di tutela specifica e accesso rapido a tutti i farmaci innovativi. All’ingresso del Centro giovanile, inoltre, saranno preparati tavoli con colori e fogli a disposizione dei bambini e dei ragazzi che desidereranno preparare un disegno dal tema “La mia mamma a colori”.

