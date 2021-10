Dopo il successo di ascolti della scorsa puntata (picchi di oltre 1,2 milioni telespettatori) terzo appuntamento con “Fratelli di Crozza”.

Per scoprire quali sono i personaggi che saliranno sul palco e quali i fatti d’attualità politica che hanno ispirato Maurizio Crozza, l’appuntamento è per domani venerdì 8 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+.

“Fratelli di Crozza” sarà visibile anche in streaming gratuito su discovery+, la piattaforma del gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

