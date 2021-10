“E se poi mi scoprono?” – Dal 14 ottobre in libreria

Dal 14 ottobre in libreria “E se poi mi scoprono?”. Noi donne e la sindrome dell’impostore di Elisabeth Cadoche e Anne De Montarlot

«Non abbiamo dovuto cercare a lungo per scoprire che, a parità di competenze, i comportamenti divergono. Quando un uomo mira a un posto di responsabilità, generalmente si pone come esperto e solo in seguito impara. Non solo non ha remore, ma tende persino a sopravvalutare le proprie capacità e le proprie prestazioni. Al contrario, nella maggior parte dei casi, prima di lanciarsi, di inviare il curriculum o dichiararsi interessata a un lavoro, una donna deve pensarci a lungo. Dopodiché dovrà sentirsi

assolutamente « pronta » anche solo per concedersi il diritto e l’ardire di aspirarvi. Non appena il dubbio s’insinua, comincia la sua lenta opera di erosione, anche se è una donna iperqualificata.» https://www.longanesi.it/

“E se poi mi scoprono?”, la sindrome dell’impostore

Cos’è la sindrome dell’impostore? È la sensazione di non essere mai bravi abbastanza e di

non meritare i risultati ottenuti nella vita, di aver avuto successo per caso, o per fortuna, o peggio per un errore altrui. E di conseguenza vivere nel terrore di venire prima o poi smascherati.

Si tratta di una trappola mentale, una vera e propria sindrome psicologica che, identificata

negli anni Settanta dalle due studiose americane Pauline Rose Clance e Suzanne Imes, oggi

rappresenta una vera epidemia e colpisce soprattutto le donne: la mancanza di fiducia in se stesse sarebbe all’origine del minore successo economico delle donne sul lavoro, ma non

limita il proprio «raggio d’azione alla sfera lavorativa», è un virus che contagia ogni ambito dell’esistenza, dal sesso, alle relazioni personali, alla qualità della vita traducendosi in continui atti di autosabotaggio.

Elisabeth Cadoche e Anne de Montarlot, rispettivamente una giornalista e una

psicoterapeuta, combinano informazioni e ricerche scientifiche, storie personali e interviste, per esaminare tutti gli aspetti della mancanza di fiducia in se stesse, dalla sua espressione più estrema – la sindrome dell’impostore – alla semplice tendenza a mettersi in dubbio, a tutti i livelli dell’esistenza, dal pubblico al privato, dalla carriera all’amore, all’amicizia, alla genitorialità. E per ogni ambito offrono un mini-prontuario di strategie pratiche per contrastarla, ritrovare la fiducia in se stessi o aiutare i propri cari a non perderla.

ELISABETH CADOCHE, giornalista e scrittrice, è autrice di fiction, spettacoli e diverse serie di documentari

per la televisione.

ANNE DE MONTARLOT, dopo una carriera a New York nella finanza e nella pubblicità, è diventata

psicoterapeuta. Esercita a Londra da quattordici anni.

