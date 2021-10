Nella primavera del 2020 Bruce Springsteen, bloccato nella sua fattoria nel New Jersey, di fronte all’espandersi della pandemia su scala planetaria, ha lanciato su SiriusXM il suo programma radiofonico dal titolo “From My Home to Yours”, un viaggio di scoperta musicale nel quale egli stesso si racconta tra una canzone e l’altra. Un evento straordinario che mostra il lato inedito di una delle più grandi rockstar di sempre.

Virgin Radio ha trasmesso in esclusiva italiana queste grandi serate introdotte da Massimo Cotto.

Ora sono in arrivo altri due imperdibili appuntamenti: venerdì 22 e venerdì 29 ottobre dalle 21.00 Bruce Springsteen entrerà di nuovo a far parte della squadra dei dj di Virgin Radio che lo accoglie a braccia aperte.

