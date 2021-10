Belvilla partecipa per la prima volta a TTG Rimini

Belvilla presenta a TTG Travel Experience Ovh Partner Solutions: La novità dedicata ai partner del settore B2B

Il player europeo del vacation rental attivo in Italia con oltre 2.900 case vacanze partecipa per la prima volta a TTG Rimini per incontrare i partner del settore b2b e lancia il programma OVH Partner Solutions

Belvilla, parte di OYO Vacation Homes, sarà presente a TTG Travel Experience, il più importante appuntamento in Italia del settore B2B dedicato alla travel industry, in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre. Il brand sarà presente al Padiglione C5 con lo stand 190 per incontrare nuovi partner e presentare OVH Partner Solutions, l’iniziativa end-to-end rivolta alle piccole realtà e agenzie dell’holiday rental, che combina la quarantennale esperienza di Belvilla con tool tecnologici per supportare la crescita dei nuovi partner.

Da sempre attiva nel costruire sinergie con i privati, Belvilla ora si rivolge al settore B2B e in particolare a quelle realtà che intuiscono la necessità di affidarsi a un partner competente e qualificato, che li possa guidare verso una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Con OVH Partner Solutions, Belvilla introduce un nuovo modello di collaborazione che non solo funge da driver per l’incremento della domanda, ma fornisce altresì una consulenza personalizzata e una soluzione end-to-end professionale per supportare i partner in tutte le fasi del processo di affitto, forte della sua quarantennale esperienza e spinta tecnologica verso soluzioni smart e innovative.

Tra i servizi offerti ai nuovi partner che scelgono di affidarsi a Belvilla per la crescita della propria attività spiccano oltre 2.000 canali di prenotazione OTA per massimizzare la visibilità; un team di revenue management per elaborare il giusto pricing; la formulazione di una strategia di marketing ad hoc per incrementare visibilità e occupazione; un posizionamento efficace nel sito con una presentazione accurata delle proprietà ricca di informazioni dettagliate e fotogallery; modalità di pagamento vantaggiose; accesso al portale OVH dedicato ai proprietari per tenere sotto controllo lo status delle prenotazioni e dei pagamenti.

Per maggiori informazioni: www.belvilla.it

