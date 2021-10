Ambra riceve il Tapiro d’oro dopo la rottura con Allegri

Stasera a Striscia la notizia, Canale 5 alle 20.35, Ambra Angiolini si aggiudica il primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri.

Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. «Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?» chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: «Non lo so». Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: «Lui non la lascerà mai sola». E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: «Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…».

STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – ORE 20.35

TWITTER @Striscia – INSTAGRAM @striscialanotizia – FACEBOOK @Striscia



SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA

www.striscialanotizia.mediaset.it +

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia