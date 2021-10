Amazon Music: formati audio spaziali e di alta qualità

Amazon Music ha annunciato oggi che tutti gli abbonati ad Amazon Music Unlimited possono riprodurre in streaming musica mixata in formati audio spaziali su ancora più dispositivi di prima, inclusi dispositivi iOS e Android con le loro cuffie preferite – senza bisogno di supporti speciali – e su selezionati dispositivi che supportano Alexa Cast. Introdotto da Amazon Music per i suoi clienti a partire dal 2019, l’audio spaziale pone l’ascoltatore all’interno della musica, per un’esperienza audio immersiva e multidimensionale. E a partire da oggi i clienti possono ascoltare le nuove uscite di FINNEAS, Lil Nas X, e Remi Wolf con uno spazio, chiarezza e profondità senza precedenti per la musica, senza bisogno di aggiornamenti. Per scoprire di più: amazon.com/unlimited.

“Abbiamo sempre creduto che l’audio di alta qualità debba essere la norma per la musica streaming ed è per questo che oggi rendiamo disponibile a tutti i nostri clienti l’audio spaziale senza necessità di supporti speciali e nessun upgrade” ha dichiarato Steve Boom, VP di Amazon Music. “Non vediamo l’ora che sempre più fan in tutto il mondo possano sentire tutte le vibrazioni e le nuance della musica in audio spaziale e riscoprire per la prima volta nuovi dettagli negli album che amano.”

Amazon Music: nuovissimi album

Gli abbonati ad Amazon Music possono ascoltare i nuovissimi album in audio spaziale incluso l’album di debutto di Remi Wolf, Juno, il recente album di FINNEAS, Optimist, e il quarto album di Rüfüs Du Sol, Surrender, in uscita questo venerdì. Da oggi, i fan potranno ascoltare l’intero catalogo di Alicia Keys in audio 360 Reality, inclusi album classici come Songs in A Minor e Girl on Fire. A novembre, Amazon Music rilascerà in esclusiva Mercury – Act 1 (Amazon Music Live), il nuovissimo Extended Play di Imagine Dragons, mixato in Dolby Atmos. L’Extended Play consisterà in 5 tracce tratte dal livestream di rilascio dell’album della band registrato dal rooftop degli uffici Amazon Music di Brooklyn.

“Abbiamo registrato il nostro nuovo album Mercury – Act I con Rick Rubin allo Shangri-La studio a Malibu, ed è fantastico avere uno nuovo posto dove le persone possono avere un’esperienza completa di spazio e profondità in queste nuove stanze con il Dolby Atmos mix,” hanno dichiarato Imagine Dragons. “Siamo eccitati di poter condividere il nostro primo Extended Play live acustico con alcune tracce registrate con Amazon Music.”

“Nell’ultimo anno, l’ingegnere Ann Mincieli e io abbiamo lavorato con passione per reimaginare il catalogo in audio 360 Reality, un processo che ci ha visto ripensare attraverso la musica che amiamo immensamente!” ha detto Alicia Keys. “Lavorare al mix di questi audio spaziali si è rivelato essere una miniera di momenti indimenticabili — piccoli dettagli che definiscono una canzone ma tendono a nascondersi nel mix. Sono orgogliosa dei risultati e non vedo l’ora di farvi innamorare ancora e ancora della mia musica in audio 360 Reality su Amazon Music.”

Gli abbonati ad Amazon Music potranno ascoltare contenuti in audio spaziale dei loro artisti italiani preferiti come Achille Lauro con il suo album Lauro, Ghettolimpo di Mahmood, TEATRO D’IRA VOL.1 di Maneskin, Volevo Fare la Rockstar di Carmen Consoli oltre ad artisti internazionali come Coldplay con Music of The Spheres, Montero di Lil Nas X, Evermore di Taylor Swift e Future Nostalgi di Dua Lipa.

Oltre ad ascoltare con le loro cuffie preferite, i clienti potranno usufruire dello streming di audio spaziale con Alexa Cast su dispositivi selezionati, incluso Echo Studio, l’Echo di Amazon con il miglior suono di sempre. Ulteriori dispositivi che supportano l’audio 360 Reality con Alexa Cast includono Sony SRS-RA5000 o il wireless speaker Sony SRS-RA3000 e sistemi di home theater come HT-A9, HT-A7000 e HT-A5000. E più avanti quest’anno, i clienti potranno anche ascoltare la musica mixata in Dolby Atmos sugli altoparlanti Sonos Arc e Beam (Gen 2) quando riproducono Amazon Music dalla app Sonos. La musica disponibile in Dolby Atmos avvicina ancora di più gli ascoltatori ai loro artisti e canzoni preferiti, permettendo di vivere l’esperienza di musica proprio come l’artista l’ha pensata.

Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited con un piano individuale o familiare avranno ora automaticamente accesso all’audio spaziale e alla musica HD e Ultra HD senza costi aggiuntivi, senza bisogno di upgrade. Precedentemente disponibile come livello separato di streaming, ora tutti gli abbonati possono riprodurre la musica con l’audio di altissima qualità, inclusi gli album di Coldplay, Lil Nas X, Pink Floyd, Alicia Keys e P!NK. Per un periodo di tempo limitato, i nuovi clienti potranno provare l’audio in streaming di qualità premium gratuitamente per tre mesi quando si abbonano ad Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited, i clienti possono riprodurre in streaming più di 75 milioni di brani ad alta definizione (HD) senza perdita di dati, con una profondità di bit di 16 bit e una frequenza di campionamento di almeno 44,1 kHz (qualità CD). I clienti possono anche riprodurre in streaming più di 7 milioni di brani in Ultra HD (migliore della qualità CD), con una profondità di bit di 24 bit e una frequenza di campionamento fino a 192 kHz, che rivela ancora più sfumature che una volta andavano perse nei file compressi per lo streaming digitale.

La selezione di brani Ultra HD di Amazon Music è triplicata da quando il formato è stato introdotto nel 2019, offrendo ai clienti un’ampia selezione di musica in Ultra HD. I clienti hanno anche accesso a un catalogo in rapida crescita di brani mixati in Dolby Atmos e Sony 360RA, un catalogo che è cresciuto di oltre 20 volte da quando l’audio spaziale è stato originariamente introdotto per i clienti di Amazon Music.

I piani individuali di Amazon Music Unlimited sono disponibili a partire da 9.99 Euro al mese per gli iscritti Prime e per i clienti Amazon. I clienti del piano Family possono ascoltare Amazon Music Unlimited su più dispositivi (fino a 6), al costo di 14.99 Euro al mese.

Amazon Music

Amazon Music reinventa l’ascolto della musica consentendo ai clienti di accedere, con la loro voce, a milioni di brani e migliaia di playlist e stazioni selezionate. Amazon Music offre accesso illimitato a nuove uscite e grandi classici su dispositivi mobili iOS e Android, PC, Mac, Echo e dispositivi con integrazione Alexa, tra cui Fire TV e altri ancora. Con Amazon Music, i clienti Prime hanno accesso a 2 milioni di brani senza costi aggiuntivi e senza pubblicità. I clienti possono anche usufruire del servizio di abbonamento premium, Amazon Music Unlimited, che fornisce l’accesso a oltre 75 milioni di brani e alle ultime novità. E con Amazon Music HD i clienti hanno accesso all’esperienza di ascolto della più alta qualità disponibile, con oltre 75 milioni di brani in alta definizione (HD), milioni di brani in Ultra HD e un catalogo crescente di brani con audio 3D. I clienti hanno anche accesso gratuito a una selezione musicale con pubblicità delle migliori playlist e stazioni su Amazon Music. Amazon Music ora offre contenuti in live streaming in collaborazione con Twitch. Interagire con la musica e la cultura non è mai stato così naturale, semplice e divertente. Per ulteriori informazioni, visita amazonmusic.it o scarica l’app Amazon Music.

