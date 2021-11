I tre volte campioni del mondo sono arrivati in Italia dopo la vittoria in casa del Galles per 54-16 al Principality Stadium di Cardiff, partita che ha segnato due record importanti: Alun Wyn Jones ha toccato quota 149 caps internazionali con la maglia del Galles diventando il giocatore con più presenze nella storia del Rugby, mentre Beauden Barrett – autore di due mete nel match di Cardiff. – ha giocato per la centesima volta con la squadra guidata da Ian Foster.

Da domani gli All Blacks inizieranno la preparazione verso il match contro l’Italia in programma sabato 6 novembre alle 14 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

