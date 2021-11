Dopo dodici edizioni in giro per il mondo e la conquista di ben 24 Emmy Awards, dal 19 novembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+, arriva la prima edizione italiana del fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul, “DRAG RACE ITALIA”. Prodotto da Ballandi per Discovery Italia, “Drag Race Italia” (6 puntate da 75 minuti), è il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”.

Ecco le 8 performers che si esibiranno sul Main Stage della prima edizione di DRAG RACE ITALIA: Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba.

A giudicare le esibizioni tre giudici che non faranno sconti a nessuna delle concorrenti: la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi.

Prima di entrare nel vivo del programma, lo speciale “Meet the Queen”, disponibile in esclusiva su discovery+ dal 12 novembre, permetterà al pubblico di conoscere da vicino le concorrenti.

Oltre gli outfit scintillanti, i make-up spettacolari e le divertenti performance, in “Drag Race Italia” c’è di più.. ed è il concetto di drag queen come arte performativa. Da qui il claim del programma “Essere drag è un’arte”, ovvero la capacità di evidenziare l’unicità di un essere umano attraverso il processo della trasformazione.

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi sarà disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Discovery+

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia