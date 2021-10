A Livigno la stagione invernale inizia in anticipo

Grazie al progetto Snowfarm a Livigno si riscopre il fascino della neve già dal 23 ottobre

con l’avvio anticipato della stagione dello sci di fondo.

Eccellenza alpina per le esperienze outdoor, Livigno è la destinazione ideale per un soggiorno indimenticabile tra divertimento, relax e sport: all’alta qualità dei servizi offerti si

unisce l’attenzione della località nei confronti dell’ambiente e alla sua forte anima green.Anche se la stagione invernale inizierà ufficialmente il 27 novembre, già dalla terza settimana di ottobre, Livigno apre anticipatamente l’anello dedicato allo sci di fondo, realizzato con la neve conservata durante l’estate tramite lo Snowfarm, in questo modo i team sportivi e gli appassionati possono beneficiare delle neve vera anche fuori stagione.

La località è già all’opera per poter accogliere sportivi e amatori da tutto il mondo; il lavoro

prevede inizialmente la preparazione dell’anello tecnico Marianna Longa, un percorso di

circa 5km con dislivello, perfetto per gli allenamenti. A seguire, ed in base alle precipitazioni nevose, sarà possibile raggiungere i 30 km di pista invernale che dalla piana centrale di Livigno si sviluppa fino alla zona dell’Alpe Vago, per garantire un allenamento davvero completo e lontano dalle distrazioni del centro. Per avere un’esperienza ancora più completa, presso lo Stadio del Fondo è poi possibile accedere a spogliatoi gratuiti o prenotare una lezione con gli istruttori della Scuola Sci di Fondo.

L’anello del fondo sarà aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 12.00 a tutti gli atleti di

squadre e team nazionali, dalle 12.00 alle 18.30 agli amatori, previo pagamento del

ticket.

Livigno viene apprezzata dai team non solo per la quota, ma anche per la qualità della neve, che già a fine ottobre, risulta molto simile a quella invernale su cui andranno a

gareggiare. Tra le squadre che hanno scelto Livigno in periodo autunnale spiccano le

nazionali di Russia Norvegia (la nazionale di fondo più forte al mondo, che ha scelto Livigno

come meta per tutti gli allenamenti in altura), Svizzera, Italia, Gran Bretagna, Germania (che sceglie Livigno anche per il biathlon), ma anche la nazionale di fondo Giapponese.

Ogni anno, Livigno ospita inoltre numerose gare e competizioni aperte sia ai professionisti

che ad amatori e che richiamano atleti da tutta Europa e non solo, tra queste troviamo la

competizione Sgambeda, la granfondo di 35km in tecnica libera con partenza e arrivo a

Livigno, che nella sua 31esima edizione avrà luogo il prossimo 4 dicembre 2021.

E’ grazie allo Snowfarm, l’innovativo metodo di conservazione della neve in perfetta

sintonia con l’ambiente, che Livigno può dare il via ai lavori per la realizzazione della pista

da fondo, affinché sia pronta per l’inaugurazione anticipata della stagione invernale del

prossimo 23 ottobre.

La tecnica prevede dapprima la raccolta, tra marzo e aprile, sia delle neve naturale, sia della neve programmata della stagione frutto dell’innevamento artificiale; in questo periodo la neve viene stoccata nella piana centrale.

Qui si costruisce una vera e propria montagna di neve coperta dapprima con la segatura,

che permette di isolare la temperatura dell’aria estiva, e successivamente con un telo

geotermico che riflette i raggi solari. Questi due strumenti impediscono e contrastano lo

scioglimento, dato che agiscono sui fattori ambientali, quali vento e temperatura, che da

soli causano l’80% della trasformazione della neve in acqua. Una volta terminata la

copertura, la neve rimane a risposo per i mesi estivi. In media ogni anno vengono stoccati

circa 80.000 metri cubi di neve con una perdita stimata del solo 20%.

Si tratta di una tecnica dall’importante risvolto green, in quanto consente di risparmiare

una notevole quantità di energia per l’innevamento programmato della stagione invernale

futura.

Per maggiori informazioni: https://www.livigno.eu/

Per altre notizie relative al tema Turismo Dietro la Notizia