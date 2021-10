Pochi minuti fa Flavio Briatore è stato ospite di Francesco Facchinetti, Sabrina Scampini e Gibba nel programma “105 Kaos” in onda su Radio 105.

Questi alcuni passaggi del suo intervento a proposito della decisione del Comitato Tecnico Scientifico di riaprire le discoteche con alcune regole:

“Questi del CTS non so dove vivano, è gente che vive sulla luna perché fare una proposta del genere è uno scandalo: metti a rischio due o trecentomila posti di lavoro.

Che poi, se hai il Green pass – noi abbiamo discoteche a Monaco, a Dubai, a Londra e con il Green pass puoi fare come facevamo nel 2019 prima del covid – cosa vogliono dire queste limitazioni?

Quello che non capiscono è chi è che entra? Considera che nel 35% è compreso il personale della discoteca, quindi se tu hai una discoteca che tiene 1000 persone, ne fai entrare 350, ci saranno 60, 70 persone di personale, quindi entrerà un 30%, un 25%.

E’ meglio non aprire. Con questa soluzione qui è meglio non aprire. Che diano un contributo serio ai gestori delle discoteche, a chi lavora in questo settore, non le prese per il c*** che hanno fatto che erano una follia. Se ce l’hanno con le discoteche, che le tengano chiuse”.

“Questi del CTS vivono sulla luna, tutti praticoni di niente, praticoni del nulla. Potevano chiedere a due, tre, quattro gestori di discoteche e gli avrebbero detto che così non può funzionare.

Dal momento che c’è il Green pass, cosa vogliono dire queste limitazioni?

Quando c’è stato il campionato europeo in ogni piazza c’erano migliaia di persone che si abbracciavano senza mascherine; lì va benissimo. Abbiamo le metropolitane piene di gente, non sai nemmeno se hanno il Green pass, ma lì va bene.

Questa roba qui è una presa per il c***”.

Al commento dei conduttori che a Milano molte discoteche sono già aperte, Briatore ha affermato: “Se la dovessi aprire io che me la chiuderebbero subito”.



“Chi comanda in Italia è questo famoso CTS; tu vedi chi c’è dentro questo Comitato tecnico scientifico e sai bene che sono dei bigotti. Non so che cosa pensano che sia la discoteca, non credo che nessuno di loro ci sia mai stato”.

Radio 105

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia