Zoe Wees e 6lack: “That’s How It Goes”, il nuovo singolo

Zoe Wees torna con un nuovo singolo, “That’s How It Goes”

in collaborazione con il rapper statunitense 6lack. Il brano è disponibile dal 24 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Parlando della canzone, Zoe racconta: “Sono orgogliosa di lavorare con 6LACK, che mi ha ispirato. Insieme abbiamo trovato la giusta sintonia”. 6LACK ha aggiunto: “That’s how it goes è una canzone dal messaggio universale: il trionfo attraverso la disperazione. Mi ricorda da dove sono venuto, chi sono e dove voglio andare dopo”.

Zoe Wees: Biografia

“Control” è stato il singolo di debutto di Zoe Wees, con cui ha affrontato i problemi emotivi derivati dalla sua lotta infantile contro l’epilessia.

“Control” è stata un successo mondiale, è entrata nella top 20 delle radio pop negli Stati Uniti e ha portato al debutto televisivo americano di Zoe Wees al “The Late Late Show with James Corden”.

“Girls Like Us” è stato il singolo successivo di Zoe pubblicato a gennaio di quest’anno. Entrambe le canzoni hanno accumulato oltre 800 milioni di stream globali. Zoe Wees è stata scelta come artista Up Next di Apple Music ad aprile 2021. Ha pubblicato il suo EP di debutto, Golden Wings, a maggio. Ultimamente Zoe ha anche collaborato con il produttore Kygo in “Love Me Now”.

6lack: Biografia

L’artista statunitense, nominato ai Grammy, ha pubblicato il suo album di debutto “Free 6lack” nel 2016, raggiungendo il #34 posto della Billboard 200. 6lack è stato nominato per due Grammy Award nel 2018 nella categoria Best Urban Contemporary Album e nella categoria Best Rap/Song Performance.

Nel 2018, 6lack ha pubblicato il suo secondo album in studio, “East Atlanta Love Letter”, che è entrato al #3 della classifica Billboard 200. L’album contiene featuring di J.Cole, Future, Khalid e Offset dei Migos.

6lack ha recentemente pubblicato un EP intitolato “6pc Hot” che ha raggiunto la Top 5 della classifica R&B di Billboard.

Unica data italiana di Zoe Wees

25 marzo 2022 – Milano Santeria

