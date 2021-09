Tutti Fenomeni, ultime date del “Sopralluogo Tour”

DNA concerti è lieta di annunciare ultime date del “Sopralluogo Tour 2021” di Tutti Fenomeni

17 settembre – Bologna Arena Puccini – Sunshine Superheroes, ore 21:30

Biglietti: https://bit.ly/3ljjAXF Apertura porte 20:30

18 settembre- Milano MI MANCHI, ANCORA, ore 21:40

Biglietti: https://bit.ly/2XjvN6O Apertura porte 16:30

Dopo aver attraversato l’Italia, il “Sopralluogo Tour” di Tutti Fenomeni, uno degli artisti rivelazione degli ultimi anni, arriva per le ultime due date domani 17 settembre al Sunshine Superheroes di Bologna (Arena Puccini, Via Sebastiano Serlio, 25/2, ore 21:30) e sabato 18 settembre al MI MANCHI, ANCORA di Milano (Circolo Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo, ore 21:40).

É invece sospeso il concerto di oggi al Poplar Festival 2021 di Trento a causa del maltempo (le informazioni per un eventuale recupero del concerto verranno date nelle prossime ore sul sito e i social del festival).

Tutti Fenomeni è un frullatore post-tutto, una linea temporale scomposta che mischia canzone d’autore e sonorità fresche e attuali, citazioni alte e voli pindarici – e voluti – nel trash. Tutti Fenomeni cambia le regole del gioco, è la canzone che non ti aspetti, la musica che diventerà di moda tra un paio d’anni.

“Sopralluogo tour” Tutti Fenomeni

Con il “Sopralluogo tour” Tutti Fenomeni si sta esibendo dal vivo per la prima volta accompagnato da una band di ottimi musicisti come Francesco Bellani alle tastiere e al programming (I Cani, Calcutta, Giorgio Poi) e Francesco Aprili alla batteria (Giorgio Poi, Il Tre e molti altri). I brani di “Merce funebre” e quelli più nuovi (compreso qualche inedito e tante altre sorprese) rivivono in una versione tutta suonata e ri-arrangiata per l’occasione.

Un piccolo tour organizzato da DNA concerti che anticipa il futuro che verrà e che svelerà un po’ di piani di uno degli artisti più interessanti del nostro panorama musicale.

