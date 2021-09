Thomas Jay torna a raccontare la sua storia finalmente libero di essere quello che è

A nove anni dall’edizione di Fazi, Alessandra Libutti riscatta i diritti e ripropone

la storia dello scrittore italo americano in un audiolibro sostenuto dai fan

Thomas Jay torna a far sentire la sua voce.

Dopo un oblio durato nove anni, sospinto dall’affetto dei lettori e dall’interesse dei librai, il protagonista dell’omonimo romanzo di Alessandra Libutti torna a raccontarsi grazie a un audiolibro disponibile nel market place Audible di Amazon.

Grazie all’affetto dei fan -attraverso la piattaforma di crowfunding Kickstarter– Thomas Jay, la storia di uno scrittore di culto italoamericano rinchiuso a vita in una prigione, giunge alla sua terza edizione e, a breve, uscirà anche in edizione inglese per il mercato anglosassone, nonostante le tante vicissitudini che libro e autrice hanno dovuto superare insieme per trovare la libertà.

Narrata dalla voce di Ivan Anoè, attore e doppiatore già voce di Nazif nel film del 2014 «Amanet», la storia di Thomas Jay si presenta al pubblico in una veste tutta nuova capace di trasmettere la profondità del rapporto tra il protagonista e la coprotagonista Ailie -metafora di un intimo viaggio interiore dell’autrice- grazie anche a brevi clip video, realizzate appositamente per la nuova edizione, che rendono a pieno diritto l’audiolibro un videolibro profondo e appassionante.

