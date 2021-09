Centesima Stagione Concertistica 2021 – 2022

“Amici della Musica Guido Michelli” 100 Stagioni. 107 anni di vita: 1914-2021. Più di 1100 concerti

Concerti 2021

Una star internazionale: Nicolaj Luganskij

Due grandissimi pianisti per due capolavori:

Benedetto Lupo e Nelson Goerner e i concerti di Johannes Brahms per pianoforte

L’omaggio a Dante: Vox in bestia, con Laura Catrani , Tiziano Scarpa e Pepe Frana e Gianluigi Toccafondo

I grandi interpreti nella musica da camera: Carolyn Widman e Dénes Várjon

E un concerto straordinario di Marche Concerti: Martha Argerich alle Muse

I concerti si terranno: Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale, Auditorium della Mole Vanvitelliana

Orario spettacoli: infrasettimanali, ore 20,30; domenica, ore 18

La stagione concertistica Amici della Musica Guido Michelli si realizza grazie al contributo di

MIC; Regione Marche; Comune di Ancona

Vendita degli abbonamenti solo ai primi cinque concerti dal 2 al 15 settembre 2021.

La prevendita dei biglietti singoli per i primi cinque concerti inizierà il 28 settembre.

“Amici della Musica Guido Michelli”, i protagonisti

100 Stagioni! La Società Amici della Musica Guido Michelli è veramente lieta di annunciare questo storico traguardo e di festeggiarlo con una stagione stre-pitosa! 100 stagioni, 107 anni di esistenza, più di 1100 concerti! La centesima stagione spazia dal Seicento in poi, con una star di livello planetario, il pianista russo Nicolaj Luganskij; un originalissimo omaggio a Dante: Vox in bestia, di e con Laura Catrani e Tiziano Scarpa; due pianisti fuoriclasse per due capolavori: Bene-detto Lupo e Nelson Goerner e i concerti di Johannes Brahms per pianoforte; la grande scena europea della musica da camera: Carolyn Widman e Dénes Vàrjon; il Progetto Beethoven: con Francesco Dillon (violoncello) – Emanuele Torquati (pia-noforte); e con Francesco Senese (violino) – André Gallo (pianoforte) e tanto altro.

“Amici della Musica Guido Michelli”, abbonamenti

I concerti sono 12, ma sarà possibile abbonarsi solo ai primi cinque concerti che cadono nel 2021. Per gli altri 7 concerti del 2022 saranno fornite successive indicazioni entro la fine dell’anno. Tutti i concerti si terranno tra Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale e Auditorium della Mole, e l’orario degli spettacoli sarà per gli infrasettimanali alle ore 20,30 e la domenica alle ore 18. Sarà possibile abbonarsi dal 2 al 15 settembre presso la biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org). A seguito della normativa per il contrasto alla pandemia e per operare nella dovuta sicurezza, la capienza dei teatri è molto ridotta, pertanto saranno posti in vendita solo 110 abbonamenti. La prevendita dei biglietti singoli per i primi cinque concerti inizierà il 28 settembre. I prezzi dei singoli biglietti partono da un minimo di 5 (ridotti fino a 19 anni) a un massimo di 35 euro (platea Teatro delle Muse).

“Amici della Musica Guido Michelli”, prezzi biglietti

Prezzi Abbonamenti 5 concerti 2021:

INTERI:

Platea e prima galleria Muse Euro 100

Seconda galleria Muse, Euro 90

RIDOTTI:

Platea e prima galleria Muse Euro 90

Seconda galleria Muse, Euro 80

La riduzione è riservata solo ed esclusivamente agli abbonati alla precedente Stagione Concertistica.

Prezzi biglietti Teatro Sperimentale e Auditorium

INTERI: € 22,00

RIDOTTI: € 13,50

(Riservato a scuole di musica; cori; Amici della Lirica; iscritti alle associazioni aderenti al MAB: ANAI, AIB e ICOM; dipendenti di aziende sponsor; ARCI; UNITRE; studenti universitari; giovani da 19 a 26 anni; inva-lidi e disabili – un biglietto omaggio per l’accompagnatore)

RIDOTTI EXTRA: € 5,00

(Gruppi di allievi di Scuole Medie Inferiori e Superiori; bambini e ragazzi fino a 19 anni)

Prezzi biglietti Teatro delle Muse

INTERI: Platea € 35,00 – I Galleria € 29,00 – II Galleria € 18,00 – III Galleria € 10,00 – Palchi laterali € 14,00

RIDOTTI: Platea € 28,00 – I Galleria € 23,00 – II Galleria € 14,00

(Riservato a Palchettisti; Amici delle Muse; cori; Amici della Lirica; scuole di musica; iscritti alle associa-zioni aderenti al MAB: ANAI, AIB e ICOM; dipendenti di aziende sponsor; ARCI; UNITRE; studenti universi-tari in II Galleria; giovani da 19 a 26 anni; invalidi e disabili – un biglietto omaggio per l’accompagnatore)

RIDOTTI EXTRA: € 5,00

(Gruppi di allievi di Scuole Medie Inferiori e Superiori; bambini e ragazzi fino a 19 anni)

Info: www.amicimusica.an.it

