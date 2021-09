Show Bees è lieta di annunciare l’apertura vendite per l’unica data italiana di Jimmy Carr al Tam Teatro Arcimboldi Milano, il 6 luglio 2022.

Show Bees, il principale player italiano nel settore della stand-up comedy internazionale, che per primo ha portato in Italia artisti del calibro di Louis CK, continua la sua espansione nel settore proponendo al pubblico Italiano uno dei più famosi stand-up comediansinglesi.

Brillante e irresistibile, Jimmy Carr è comico e intrattenitore a tutto tondo. Attivissimo sui palchi inglesi sin dai primissimi anni duemila, la sua fama è cresciuta a dismisura grazie anche ai suoi spettacoli televisivi in qualità di conduttore come Distraction, Your Face or Mine 8 Out of 10 Cats su Channel Four, i numerosi Comedy Roast, e a seguire i suoi numerosissimi Comedy Specials, diversi dei quali disponibili anche su Netflix.

La stand-up comedy di Carr si contraddistingue per essere molto tagliente, diretta, e non risparmiare nessuno, cosa che lo ha anche visto al centro di alcune critiche dei benpensanti in passato, ma che al contempo lo ha reso ancor più popolare presso i fans del genere.

“TerriblyFunny” è il nuovo imperdibile, esilarante e, ovviamente, politicamente scorretto show di Jimmy Carr che arriva per la prima volta in assoluto in Italia.

Visita in sicurezza

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare all’ingresso un GREEN PASS che attesti almeno una delle seguenti condizioni:

– la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni

– la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato)

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 23 settembre al link:

TAM TICKET – TEATRO ARCIMBOLD Ihttps://bit.ly/JimmyCarrTAMTickets

TICKETONE: https://bit.ly/JimmyCarr_T1

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– www.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline:info@teatroarcimboldi.it

– WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

– FACEBOOK: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

– INSTAGRAM: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano