Spice Girls – “Spice 25” – In Uscita Il 29 Ottobre

“Spice 25″ – 25° anniversario dell’album di debutto

Per celebrare il 25° anniversario di “Spice”, l’album di debutto della band femminile più venduto di tutti i tempi, il 29 ottobre 2021 verranno pubblicate una Expanded Deluxe Edition in doppio CD, un Vinile Picture Zoetrope, 5 Vinili Colorati Limited Edition, e la relativa versione digitale.

“Spice 25” – alcune dichiarazioni da parte della band

Emma:

“Dai primi piccoli passi, alla conquista del mondo intero con un team di “Spices”, un grazie non sembra abbastanza a tutti voi che ci avete sostenuto, seguito lungo il nostro percorso, camminato sempre al nostro fianco e che avete condiviso i nostri sogni. Sono stati 25 anni di pura magia. Spice Girls forever.”

Geri:

“Ai nostri irriducibili e fedeli fan; senza voi non esisteremmo noi – vi mandiamo amore e gratitudine infiniti. Chiunque voi siate, qualunque siano i vostri sogni, viveteli. Il motto delle Spice Girls ne è la prova”.

Melanie C:

“25 anni, wow! Ho così tanti meravigliosi ricordi: scrivere, registrare, promuovere e andare in tour per questo album e così tante persone da ringraziare. Questo è l’album che ha dato il via al nostro incredibile viaggio. Un enorme grazie ai nostri fan in tutto il mondo. Grazie per il vostro costante supporto e per aver reso realtà i nostri sogni. A tutti voi, vanno il mio amore e la mia gratitudine per sempre”.

Melanie B:

“Tutto quello che ho sempre voluto era essere accettata e far sì che tutti intorno a me – gay, etero, bruni, neri, timidi o estroversi come me – sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere sé stessi. Tutto ciò che spero – 25 anni dopo – è che il messaggio sia stato ascoltato forte e chiaro.

È vero che alla fine l’amore è tutto ciò di cui hai bisogno quindi ringrazio tutti coloro che hanno comprato un disco delle Spice Girls o sono rimasti sotto la pioggia per salutarci o si sono vestiti di rosa, con una tuta da ginnastica, una parrucca rossa o una tuta leopardata.”

Victoria:

“Non potevamo far passare 25 anni senza ringraziare tutti i nostri fan per il loro incredibile supporto. Ci sono così tante persone che hanno avuto un ruolo nel successo delle Spice Girls nel corso degli anni, voi sapete chi siete e vi ringraziamo per tutto ciò.”

“Spice 25″ – curata dalle stesse Spice Girls

Questa expanded version, comprende l’album originale ed alcune delle bonus track e lati B preferiti, insieme a registrazioni inedite dagli archivi Virgin. Una collezioni di successi che include i loro quattro singoli al numero 1 nel Regno Unito e una serie di remix.

“Spice 25” – Tracklisting:

CD1

1. Wannabe (02:53)

2. Say You’ll Be There (03:56)

3. 2 Become 1 (Single Version) (04:05)

4. Love Thing (03:39)

5. Last Time Lover (04:11)

6. Mama (05:05)

7. Who Do You Think You Are (04:01)

8. Something Kinda Funny (04:05)

9. Naked (04:26)

10. If U Can’t Dance (03:49)

CD2

1. Wannabe (Dave Way Alternative Mix) (03:25)

2. Say You’ll Be There (7-inch Radio Mix) (04:09)

3. 2 Become 1 (Orchestral Version) (04:05)

4. Mama (Biffco Mix) (05:49)

5. Love Thing (12-inch Unlimited Groove Mix) (06:25)

6. Take Me Home (04:07)

7. Last Time Lover (Demo) (04:05)

8. Feed Your Love (04:36)

9. If U Can’t Dance (Demo) (03:36)

10. Who Do You Think You Are (Demo) (03:49)

11. One of These Girls (03:33)

12. ‘Shall We Say Goodbye Then?’ (00:53)

www.facebook.com/spicegirls

www.instagram.com/spicegirls

www.twitter.com/spicegirls

Tiktok – @spicegirls

Altri articoli di musica su Dietro La Notizia