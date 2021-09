Settimana europea della mobilità. Al via la 20esima edizione

Anche quest’anno Milano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità per incoraggiare i cittadini a muoversi in modo sostenibile e a prendersi cura di sé stessi sfruttando i benefici della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni.

Settimana Europea della Mobilità: il tema

Il tema della Settimana Europea della Mobilità 2021 è “Safe and Healthy with Sustainable Mobility”, “Muoviti sostenibile…e in salute” ed è incentrato sulla sicurezza e sulla salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. I cittadini sono incoraggiati a tenersi in forma fisicamente avendo cura dell’ambiente e della salute degli altri e orientando le proprie scelte verso differenti tipologie di mobilità sostenibile.

Settimana Europea della Mobilità: le suggestioni

La ventesima edizione raccoglie le suggestioni lanciate durante la pandemia e la capacità di Milano di ripensare alla mobilità e agli spostamenti casa-lavoro casa-scuola, favorendo scelte orientate a modalità di trasporto sostenibili e salutari, alla ridefinizione degli spazi urbani a servizio dei cittadini e alla transizione ambientale con benefici sull’ambiente e sugli stili di vita dei cittadini.

La settimana che va dal 16 al 22 settembre presenta in calendario diverse iniziative sia on line che in presenza: pedalate in sicurezza, momenti formativi sulla sicurezza stradale per l’utilizzo dei monopattini, incontri su professionalità emergenti come quella del mobility manager, eventi musicali dedicati al cambiamento climatico.

Fra gli organizzatori della European Mobility Week oltre a Comune di Milano, Amat (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio), Politecnico. Legambiente.