Domani, Sabato 18 Settembre, gli appassionati delle due ruote a pedali percorreranno i quattro passi intorno al Sella, nel corso di una manifestazione non competitiva

Sellaronda Bike Day è da anni l’appuntamento fisso per poter percorrere i quattro passi di montagna intorno al massiccio del Sella, con le strade libere dal traffico motorizzato. In tutta sicurezza gli appassionati ciclisti si daranno appuntamento in Val Gardena, alle ore 8.30, per poi andare in direzione Passo Sella e rientrare in valle, attraverso il Passo Gardena, entro le ore 15.30.

Il massiccio del Sella diventerà, quindi, il palcoscenico naturale e i passi dolomitici (Sella, Pordoi, Campolongo, Gardena) saranno riservati ai ciclisti per questa giornata non competitiva, giunta alla sua 15ª edizione.

Sellaronda Bike Day, “facial recognition”

Grazie al servizio ENDUpix sarà possibile rivivere le emozioni del SELLARONDA BIKE DAY in maniera ancora più “smart”, grazie al “facial recognition”. Sarà sufficiente farsi un selfie, con occhiali e casco indossati durante il “bike day” e caricare l’immagine nella pagina dell’evento su ENDU. In pochi secondi si potranno ricevere le fotografie da acquistare e condividere con chi si vuole. https://pix.endu.net

Sellaronda Bike Day, misure di sicurezza

Per garantire la sicurezza di tutti saranno intraprese delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. In primis la maggior responsabilità starà negli stessi protagonisti: i ciclisti. È vivamente consigliato di essere in possesso di un tampone negativo o di green pass. Durante tutta la manifestazione vigono le seguenti raccomandazioni generali: mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; evitate assembramenti rispettando le distanze di sicurezza; indossare la mascherina in caso di fermata; igienizzarsi regolarmente le mani lungo il percorso presso i “safety points” appositamente istituiti.

Val Gardena è la valle delle Dolomiti per eccellenza, nel patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO. In Val Gardena (Alto Adige) vi attendono le esperienze più intense che il mondo unico delle Dolomiti abbia da offrire, durante tutto l’anno. In questo paradiso ladino si possono ammirare fenomeni naturali unici, che possono essere vissuti solo qui in tutta la loro grandezza e bellezza: dai contrasti in primavera, alla flora alpina unica per la sua varietà che sboccia sugli alpeggi a inizio estate, dall’Eldorado per gli escursionisti, i climber e i mountain biker, alle mistiche giornate autunnali, con gli impressionanti paesaggi montani infuocati delle “Burning Dolomites”; fino a Dicembre, quando diventa il paradiso degli sport sulla neve.

DOLOMITES Val Gardena Tel.: (0039) 0471 77 77 21 Christina Demetz pr@valgardena.it

