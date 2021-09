4 ottobre – Giornata Mondiale degli Animali. “Quanto è felice il tuo cane?” Da Adaptil il quiz digitale che mette alla prova la conoscenza del nostro pet

In vista della Giornata Mondiale degli Animali che ricorre il 4 ottobre, Adaptil presenta il nuovo quiz online per capire il linguaggio del corpo del nostro cane e vivere più felici insieme

Come nelle relazioni umane, la comunicazione è un aspetto fondamentale per una felice convivenza con il proprio amico a 4 zampe. I cani per comunicare, sia tra di loro sia con le persone, usano il corpo intero, dalle orecchie alla coda, esprimendo attraverso particolari movimenti la loro felicità, ma anche nervosismo e disagio.

Il cane sbadiglia o si lecca spesso le labbra? Non è detto che si tratti di stanchezza o fame, forse si tratta di affanno o insicurezza. Muove con vigore la coda o la tiene dritta all’insù? Fatica ad addormentarsi? Sperimenta pose buffe a pancia in su durante i suoi sonnellini? In molti casi, rendersi conto della felicità del proprio cane è difficile proprio perché il suo linguaggio del corpo può essere complesso da decifrare se non dopo molta pratica.

“Quanto è felice il tuo cane?”, il quiz online

Si tratta di un quiz online all’interno del blog Adaptil, che in dieci domande identifica il “punteggio di felicità” del cane attraverso l’analisi di alcuni dei comportamenti canini più tipici.

Ad ogni passaggio viene descritto un comportamento al quale si chiede di rispondere Sì o No a seconda di quanto si riscontra nel proprio amico a 4 zampe.

Non esistono risposte giuste o sbagliate, si scoprirà al termine del quiz quanti sono i segnali di felicità e quanti sono quelli di stress e disagio che il cane comunica attraverso i suoi gesti quotidiani.

Con un riscontro così immediato e grazie all’approfondita guida “Linguaggio del corpo del cane” sul sito di Adaptil – sviluppata con il contributo degli esperti in comportamento animale – è facile imparare di più sul proprio amico a 4 zampe. Con immagini chiare e descrittive delle posture più comuni e brevi video sarà più semplice comprendere i segnali di disagio così da migliorare la relazione e vivere sempre felici insieme.

