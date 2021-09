Evento solidale, 1-3 ottobre Abbazia Mirasole, Opera, Milano

Solidarietà. Da 60 anni Citterio a fianco della Fondazione Corti per l’Ospedale Lacor in Uganda

Da una amicizia nata sui banchi di scuola una bellissima storia che dura da oltre mezzo secolo per supportare uno dei maggiori ospedali no-profit dell’Africa Equatoriale. Ora in prima linea contro il Covid.

Dopo due anni di mancanza forzata dalla scena degli eventi in presenza, Citterio e Fondazione Corti sono felici di riprendere una collaborazione in supporto dell’Ospedale St. Mary’s Hospital Lacor, più noto come Lacor Hospital, uno dei maggiori ospedali no-profit dell’Africa Equatoriale. Nato nel 1959 come piccolo presidio sanitario, è diventato oggi una delle poche speranze di guarigione e salvezza per centinaia di migliaia di persone ogni anno.

Citterio parteciperà il prossimo 2 ottobre a una giornata dedicata alla solidarietà e alla raccolta di fondi per la struttura africana, all’interno dell’evento che si terrà dal 1° al 3 ottobre presso l’Abbazia Mirasole a Opera, alle porte di Milano.

Solidarietà, l’evento

L’evento solidale che si terrà dal 1 al 3 ottobre 2021 è una grande festa con attività per adulti e bambini, musica ed esposizioni; nella splendida cornice dell’Abbazia Mirasole di opera, alle porte di Milano, sarà possibile trascorrere un fine settimana all’insegna del gusto e del divertimento.

Sono previsti concerti swing, gospel e rock; la possibilità, anche per i più piccoli, di avvicinarsi per la prima volta allo yoga o di cimentarsi in attività cinofile con il proprio amico a quattro zampe. E ancora: esibizioni di karatè o autodifesa personale, truccabimbi, osservazione delle stelle, pompieropoli, visite guidate dell’Abbazia, esposizioni d’auto d’epoca.

Tra i ristori, sabato 2 ottobre dalle 17.30, speciale degustazione con Salumi Citterio.

fondazionecorti.it

