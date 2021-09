Little Mix: “Love (Sweet Love)”, singolo estratto dal loro prossimo album

Venerdì 3 settembre, è uscito “Love (Sweet Love)” (Sony Music), il nuovo irresistibile singolo della più grande girl band del mondo, Little Mix, estratto dal loro prossimo album, “Between Us”, in uscita a novembre e disponibile in pre-order da oggi: Between Us (lnk.to)

Scritto da Jade e Leigh-Anne insieme all’hitmaker MNEK, e con il contributo di Lauren Aquilina e Sakima, “Love (Sweet Love)” è un’elegante canzone pop sull’amore e sulla passione, con le splendide armonie vocali che sono ormai diventate il fattore di riconoscimento delle Little Mix.

Little Mix commentano “Love (Sweet Love)”

Perrie ha dichiarato: «Abbiamo amato tornare in studio quest’anno a lavorare ai nuovi brani per il prossimo album, e non vediamo l’ora che tutti possano ascoltare cos’abbiamo preparato»



Jade ha aggiunto: «MNEK è parte della famiglia, per noi, quindi è sempre una vera gioia scrivere insieme a lui, e Lauren e Sakima sono stati un’aggiunta perfetta al mix»

Queste le parole di Leigh-Anne: «Siamo così emozionate che “Love (Sweet Love)” sia il primo singolo rilasciato da “Between Us”. Abbiamo amato girare il video per il brano, sembrava qualcosa di veramente reale e non vediamo l’ora di condividerlo con tutti».

Little Mix hanno recentemente celebrato i 10 anni insieme

Per festeggiare, il gruppo ha annunciato l’uscita a novembre di un nuovo album, “Between Us”, la celebrazione di una decade di hit globali della super band dei record.

Tutti i loro più grandi successi sono contenuti al suo interno, compresi i loro singoli n°1 “Wings”, “Black Magic”, “Shout Out To My Ex” e “Sweet Melody”, insieme a hit come “Touch”, “Move”, “Power”, “Salute” e l’ultima “Heartbreak Anthem”.

“Between Us” conterrà anche cinque nuovi brani delle Little Mix, a cui il trio ha lavorato negli ultimi mesi, rendendo così ancora più attuale la raccolta delle loro super hit del decennio.

Little Mix, il 2021 è stato un anno dei record per la band

All’inizio dell’anno le Little Mix hanno vinto il ‘Best British Group’ ai 2021 BRIT Awards, il primo gruppo femminile nella storia a vincere questo premio. Ad agosto hanno inoltre celebrato le 100 settimane nella Official UK Singles Chart Top 10, il numero più alto della storia per una band femminile.

Sempre nel 2021 la band è arrivata alla n°1 nel Regno Unito con il loro singolo “Sweet Melody”, il loro 5° singolo a raggiungere la prima posizione in UK. Il loro sesto album in studio, “Confetti”, ha collezionato 4 hit e ha venduto oltre 4 milioni di tracce.

www.little-mix.com

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia