Quando le tecniche cinematografiche tradizionali incontrano la tecnologia avanzata nasce la “Virtual Production”: una combinazione che si è rivelata utile soprattutto durante la pandemia, quando gli eventi in presenza non erano consentiti, e che oggi diventa un’opportunità per rilanciare la settima arte e aprire nuovi orizzonti occupazionali.

Questo il tema al centro dell’ultima giornata di lavori del Level Up – Rome Developer Conference – Developer Days e School Days, organizzata da Aiv (Accademia Italiana Videogiochi) e in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Galileo.

Un talk, quello svoltosi, ricco di ospiti istituzionali ed esponenti del settore cinematografico tra cui: Andrea Giarrizzo, Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera; Francesco Verducci, Vicepresidente Commissione Cultura Senato; Massimiliano Capitanio, Commissione Telecomunicazioni Camera; Roberta Alaimo, Commissione Affari Costituzionali Camera; Aurelio De Laurentiis, Presidente Filmauro SpA; Angelo Argento, Presidente Cultura Italiae; Francesca Medolago Albani, Segretario Generale ANICA; Nicolò Catania, Sindaco di Partanna; Antonino Zinnati, Assessore Innovazioni Tecnologiche, Bilancio e Sviluppo Economico di Partanna.

“A partire dal 2001 con ‘A.I.’ di Spielberg, passando per ‘The Mandalorian’ della Disney, fino ad arrivare a ‘The Batman’, ancora in produzione, l’intreccio tra cinema e videogiochi è diventato sempre più stretto e spettacolare” – ha commentato Luca De Domincis, Fondatore e Presidente di AIV.

“Una rivoluzione tecnologica e digitale – anche secondo Francesco Verducci – che sta riscrivendo il nostro modo di vivere e di pensare, così come sta da anni ormai ridefinendo il modo di produrre film, serie e anche videogiochi. L’Italia ha le carte in regola per stare in questa sfida da protagonista, innanzitutto facendo crescere tutta la filiera dell’impresa creativa”.

Per Andrea Giarrizzo “La più grande qualità del nostro popolo è la creatività. Per questo ho proposto un progetto che si chiama ‘Giovani, rilancio e sviluppo’ che si pone l’obiettivo sia di ascoltare quali siano le problematiche dell’ecosistema innovativo italiano per trasformarle in soluzioni legislative, sia di attivare un processo di formazione dei ragazzi sensibilizzando i giovani a questo nuovo mondo.”

Così Aurelio De Laurentis: “Questa è un’iniziativa bellissima, ospitata nella scuola dei mestieri futuri. Oggi più che mai è necessario puntare su formazione e preparazione. Le nuove tecnologie, come il blue screen e il digital set, stanno rivoluzionando il modo della produzione audio-visiva. Ma per sostenere questa rivoluzione servono professionisti di alto livello e quindi ben venga che ci siano istituti professionali come questo che formano i ragazzi in tal senso.”

https://www.aiv01.it

