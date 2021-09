La Lituania ti aspetta! Al via la campagna di promozione per rilanciare il turismo con 10.000 pernottamenti in omaggio

L’iniziativa, promossa da Lithuania Travel https://www.lithuania.travel/it/ insieme al Ministero dell’Economia e dell’Innovazione, mira a sostenere quasi 500 strutture ricettive in tutto il territorio. Per 10.000 turisti che soggiorneranno nel Paese per tre o più notti ci sarà un pernottamento in omaggio

La Lituania ti aspetta!, l’offerta

La Lituania è pronta a riaccogliere i turisti nel pieno rispetto delle normative in vigore e propone ai suoi turisti un’interessante offerta: tutti coloro che soggiorneranno nel paese per tre notti, riceveranno un pernottamento in omaggio pagandone quindi solamente due. Quasi 500 tra hotel, B&B e altre strutture ricettive a breve termine hanno unito le forze con il governo del Paese per realizzare questa campagna che offre ai primi 10.000 viaggiatori che si registrano sul sito più tempo per scoprire i meravigliosi paesaggi naturali, le città più rinomate e l’affascinante costa baltica della Lituania. La campagna, con lo slogan “Lithuania. Take your time.”, è iniziata il 2 settembre e terminerà l’8 novembre 2021.

La Lituania ti aspetta!, come ottenere l’omaggio

I turisti potranno beneficiare dell’offerta registrandosi sul sito internet della campagna e ricevendo così un codice univoco via e-mail. Prenotando tre o più notti direttamente presso una delle quasi 500 strutture ricettive partecipanti, ai viaggiatori sarà offerto un pernottamento gratuito. Il valore massimo riconosciuto dalla campagna ammonta a € 65.

La campagna è stata lanciata dal Ministero dell’Economia e dell’Innovazione e da Lithuania Travel, l’agenzia nazionale per lo sviluppo turistico del Paese e, tra i vari obiettivi della campagna, c’è sicuramente quello di promuovere la Lituania come meta ideale per vacanze brevi in città.

La Lituania ti aspetta!, la campagna turistica

“La campagna testimonia la grande collaborazione che scorre tra le aziende e il governo lituani a sostegno del settore turistico a seguito della pandemia, nonché l’intento di dare ai turisti stranieri più tempo per visitare il Paese”, ha dichiarato Aušrinė Armonaitė, Ministro dell’Economia e dell’Innovazione. “La Lituania, nel cuore del continente europeo, vanta un grande patrimonio fatto di natura incontaminata, gastronomia invitante e un’incredibile vita culturale. Perché non prolungare la propria vacanza e concedersi un’esperienza lituana ancora più completa?”.

La Lituania ti aspetta!, gli itinerari

La Lituania è un paese dalle dimensioni contenute e, grazie a questa campagna, i turisti avranno l’opportunità di approfondire meglio il tour baltico e andare alla scoperta delle sue tre maggiori città: Vilnius, la vivace capitale del Paese, famosa per il suo centro storico barocco e per l’interessante offerta gastronomica; Kaunas, la seconda città della Lituania, caratterizzata dall’architettura modernista e dalla street art; e Klaipėda, rilassante centro portuale non lontano dalla penisola di Neringa, uno dei siti naturali più noti del Paese.

La Lituania ti aspetta!, viaggiare in autunno

Un giorno in più in Lituania offre inoltre la possibilità di vivere una giornata come un autentico lituano. La stagione autunnale è perfetta per andare in cerca di funghi, passeggiare lungo sentieri e itinerari, andare in bicicletta e concedersi del meritato relax nelle saune lituane, che vantano un’antica tradizione. Gli appassionati di gastronomia saranno sicuramente curiosi di provare i piatti genuini tipici di questa stagione che dominano i menu dei 30 migliori ristoranti del Paese, mentre le numerose varietà di birra artigianale conquisteranno gli appassionati di questa bevanda.

Attualmente le attività turistiche tutte sono disponibili in Lituania e sono soggette a delle minime limitazioni.

