Marco Vezzoso e Alessandro Collina: incontro con Trilok Gurtu e Dominique Di Piazza

Dopo il successo dell’album “Italian Spirit”, riconosciuto anche dalla critica estera, il duo jazz Marco Vezzoso e Alessandro Collina incontra per la prima volta i musicisti di fama internazionale Trilok Gurtu e Dominique Di Piazza.

“Travel”, il nuovo progetto discografico di musica strumentale

Una commistione di tradizioni, generi ed esperienze musicali e artistiche che ha dato vita ad un nuovo e unico progetto discografico di musica strumentale: “Travel” (Incipit/ Egea Music), in uscita il 15 ottobre in tutti i negozi e negli store digitali.

“Travel” raccoglie brani originali scritti a quattro mani dal trombettista Marco Vezzoso e dal pianista Alessandro Collina.

Le composizioni sono state poi eseguite dal duo insieme al celebre percussionista Trilok Gurtu, padre della world music, e Dominique Di Piazza, uno dei migliori bassisti al mondo, che si sono ritrovati in studio di registrazione a distanza di 30 anni dalla loro storica tournée mondiale con il chitarrista John McLaughlin.

Marco Vezzoso e Alessandro Collina, biografia

Dal loro primo incontro musicale nel 2014, il duo formato dal trombettista piemontese Marco Vezzoso (che dal 2012 vive e insegna oltralpe presso il Conservatorio Nazionale di Nizza) e il pianista jazz ligure Alessandro Collina ha percorso molta strada conquistando fin da subito il Sol Levante.

Hanno all’attivo 5 album, numerosi concerti tra Francia e Italia e diversi tour internazionali. Nel 2015 il primo tour in Giappone, il cui live ad Osaka è stato registrato e pubblicato dall’etichetta giapponese DaVinci.

Nel 2017 un lungo tour estivo li porta ad esibirsi in Cambogia, Indonesia e nuovamente in Giappone, con un concerto di chiusura a Tokyo. Negli anni a seguire girano live Indonesia, Malesia, Repubblica Ceca (2018), Norvegia e Cina, dove hanno rappresentato l’Italia al primo Festival Europeo del Jazz a Canton (2019) e Turchia (2020).

Recentemente il duo, insieme al percussionista Andrea Marchesini, ha presentato il disco dal vivo in collegamento streaming per il pubblico di Tokyo. Sulla scia del successo ottenuto dal live, il 9 luglio la ITI Records (casa discografica di Tampa – USA) ha pubblicato per il mercato degli Stati Uniti e Giappone “Italian Spirit Live in Japan”, attualmente in rotazione su oltre 50 radio statunitensi. L’album è stato recensito dalla prestigiosa rivista jazz DownBeat, aggiudicandosi 3 stelle e mezzo su 5, ed è entrato a far parte delle Charts Americane.

www.marcovezzoso.com – www.alessandrocollina.it – www.artinlive.org

