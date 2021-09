Al via domani su Sky il lungo weekend di MotoGP in diretta dal circuito di Misano: da questo fine settimana si torna a correre sulle due ruote con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con la gara in programma domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW. In pista nel fine settimana anche la Moto E: E-pole e Race 1 sabato alle 11.40 e alle 16.15, appuntamento con Race 2 domenica alle 15.30. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW – il servizio in streaming di Sky – ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

QUATTRO GIORNI SENZA SOSTA – Saranno quattro giorni di interviste, dirette fiume e appuntamenti speciali su Sky in occasione della tappa del Motomondiale a Misano. Si parte già oggi con le ricche finestre di approfondimento previste sul canale all news Sky Sport 24, che ospiterà in collegamento live piloti, team manager e volti noti del mondo del paddock. Tra questi, da non perdere da oggi a domenica le interviste a Valentino Rossi, alla sua penultima gara in MotoGP sulla pista di casa, Graziano Rossi, Paolo Simoncelli, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Joan Mir. Inoltre, domani alle 21.15 su Sky Sport MotoGP, in onda lo speciale “La Nazionale azzurra dei caschi rossi”, dedicato alla sei giorni di enduro, realizzato dalla federazione motociclistica italiana e che ci porta dietro le quinte della gara che ha visto trionfare la squadra nazionale italiana. Per tutto il weekend, a rotazione sul canale 208, i nuovi appuntamenti con On the Road Again e Off the Road Again, alla scoperta delle icone romagnole con Guido Meda e Nicolò De Devitiis: nella seconda edizione di On the Road Again, Guido torna in sella alla sua moto e con dei compagni di viaggio come Andrea Lucchetta e Paolo Cevoli percorre le strade emiliano-romagnole alla scoperta di località e paesaggi straordinari. Tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia. A Nicolò De Devitiis invece la guida del viaggio su due ruote alla riscoperta dell’Italia e delle sue bellezze nascoste. In ogni puntata della seconda edizione di Off the Road Again lo accompagna un personaggio famoso, a bordo della propria moto. Questa settimana toccherà ad Aldo Drudi, il designer dei caschi di Valentino Rossi, sulla panoramica che collega Romagna e Marche, da sempre un territorio di sfida per motociclisti romagnoli e pesaresi. E domenica, tra i tanti contenuti che arricchiranno il pre gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Guido Meda e Mauro Sanchini andranno in pista in sella all’Aprilia MotoGP, per raccontare le caratteristiche del circuito di Misano e i punti chiave dove potranno esserci i duelli e i sorpassi decisivi.

LA SQUADRA DI SKY SPORT MOTOGP

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 questo weekend ci sarà la coppia formata da Rosario Triolo e Federico Aliverti. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci sono Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Programmazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Giovedì 16 settembre

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa

Ore 19.15: Racebook

Ore 21.15: “La Nazionale azzurra dei caschi rossi”

Venerdì 17 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 18 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.40: Moto-E Pole

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.15: Moto E Race 1

Ore 17: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18.00: Talent Time

Domenica 19 settembre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E Race 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP