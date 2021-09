“Fastweb Grand Prix di Ginnastica”: dopo 2 anni torna a Milano

Fastweb si conferma Title sponsor 2021 dello spettacolo che il 20 novembre all’Allianz Cloud Arena vedrà in pedana le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica

Finalmente si riaccendono le luci sul Fastweb Grand Prix della Ginnastica, pronto a regalare nuovamente spettacolo ed emozioni, il 20 novembre a Milano presso l’Allianz Cloud Arena.

Le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a un evento imperdibile e per applaudire le nostre stelle protagoniste ai Giochi di Tokyo.

Anche in questa edizione sarà Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, il Title sponsor 2019 della manifestazione che da anni porta le stelle delle diverse specialità della ginnastica nelle più belle città d’Italia.

Confermatissima la formula della kermesse dell’edizione 2019: atleti e atlete dell’Italia e Resto d’Europa si sfideranno in sette gare nelle discipline di ginnastica artistica e ritmica individuale.

Insieme alla gara competitiva gli spettatori potranno assistere al galà, anche in questa edizione magistralmente orchestrato da Emanuela Maccarani, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica)

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato dal COL, composto da Ginnastica Bustese ed SG Plus, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e con il supporto della Regione Lombardia.

