Dirt O’Malley, esce oggi il video ufficiale di “Madama”

Esce oggi su YouTube il video ufficiale di “Madama”, l’ultimo singolo del rapper e producer palermitano classe 1996 Dirt O’Malley

(https://youtu.be/0Xxev6z0efs)

Pubblicato in digitale per Sony Music lo scorso 27 agosto. Il brano anticipa la prossima uscita di un EP.

“Madama”, l’ambientazione

Il video, diretto da Fele La Franca (che collabora con l’artista da ormai tre anni), è ambientato in riva e in mezzo al mare: Dirt O’Malley non appare quasi mai sulla terra, perché racconta con distacco, estraniandosi da tutto, un’esperienza intima che vive in prima persona. Musicalmente il brano ha un umore malinconico e nostalgico ma è anche capace di trasmettere leggerezza grazie alla grande forza espressiva del rapper e producer.

“Madama”, il testo e la musica

Oltre a una naturale propensione alla melodia, l’artista palermitano ha un’inclinazione a scrivere testi introspettivi in cui spesso racconta errori, problemi, rabbia, ansie in cui l’ascoltatore può identificarsi e che fanno parte di una sua personale rincorsa della felicità. Tutto è condito da un certo romanticismo e da una scrittura in cui emerge a più riprese il background rap / trap. “Madama” ha tutte queste caratteristiche e ribadisce come Dirt O’Malley abbia un immaginario musicale sfaccettato e frutto di una consapevolezza non comune per la sua generazione.

DIRT O’MALLEY, nome d’arte di Samuele Roberti, è un rapper e producer palermitano classe 1996. Nelle sue canzoni introspettive e dai testi ricercati convivono il background rap / trap e una propensione alla melodia. Da quando, nel 2018, inizia a pubblicare i primi brani si fa subito notare con “Tropico” che, da uscita indipendente, riscuote un ottimo successo.

Singolo dopo singolo, Dirt O’Malley, grazie a un’attitudine che lo porta continuamente a evolversi e sperimentare musicalmente, alla volontà di approfondire le tematiche intimiste e a una serie di videoclip originali ambientati in Sicilia e realizzati da Fele La Franca, attira sempre più attenzioni. Così, nel 2020, entra nella neonata etichetta Parla Chiaro di Sine – producer di fiducia di artisti come Noyz Narcos, Coez e Gemitaiz – con cui pubblica l’EP “Fuori Da Tutto”.

Nel 2021 firma con Epic, etichetta di Sony Music Italy, e sempre affiancato da Fele La Franca e Sine, pubblica “Parla con Me”, brano dalle sonorità estive che apre la strada a un EP che vedrà luce in autunno. “Madama” è il secondo singolo che anticipa l’uscita.

