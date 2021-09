Mobilità. Nuovi parcheggi interrati in Largo Scalabrini e Brasilia, approvato progetto definitivo

I lavori da inizio 2022 per le due strutture che ospiteranno 532 auto

È stato approvato il progetto definitivo di due parcheggi interrati per residenti, rispettivamente in largo Scalabrini e largo Brasilia. I lavori di realizzazione saranno avviati nei primi mesi del 2022, in tutto potranno trovarvi posto 532 auto.

Le aree individuate tengono conto in particolare dei bisogni dei residenti della zona e dell’interscambio con la rete di trasporto pubblico e con la rete dedicata alla mobilità sostenibile.

Parcheggi interrati a Milano, le strutture

Le due strutture occupano aree pubbliche: la prima, in largo Scalabrini/via degli Zuccaro, ha una superficie di 3.580 metri quadri e avrà un volume complessivo di 23.300 metri cubi suddivisa su due piani sotterranei con circa 216 posti auto totali dei quali 160 box singoli e 26 doppi; sarà dotata di due scale pedonali e due ascensori. La seconda struttura, in largo Brasilia / viale San Gimignano, occupa 5.100 metri quadri, per un volume complessivo di 33.670 metri cubi, sempre su due piani interrati con 316 posti auto dei quali 284 singoli e 16 doppi raggiungibili con due scale pedonali e due ascensori. Alla realizzazione delle strutture interrate corrisponderà anche la sistemazione delle aree di superficie.

Parcheggi interrati a Milano, aumento dello spazio pubblico

Nei mesi scorsi erano state individuate alcune località adatte alla localizzazione di aree di sosta interrate, strategiche perché corrispondenti ai bisogni di mobilità dell’immediato e prossimo futuro della città con l’obiettivo di aiutare soprattutto i cittadini residenti a non occupare con la propria auto lo spazio pubblico. Con i parcheggi in struttura è possibile liberare strade, piazze, marciapiedi dalle auto, aumentando le aree pedonali, il verde, ciclabili e sosta per biciclette.

Parcheggi interrati a Milano, ulteriori strutture

Oltre a queste due strutture è in fase di realizzazione il parcheggio interrato di via Borgogna e sarà realizzato, sempre nel corso del 2022 anche il parcheggio interrato di Repubblica lato est, quindi sarà la volta delle strutture di via Manin e Repubblica lato ovest per un totale di circa 1.000 posti auto sotterranei.

