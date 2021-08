Vale Lambo ritorna con “Weom”, il nuovo singolo

Fuori venerdì 27 agosto, il nuovo singolo di Vale Lambo che sancisce la collaborazione del rapper con Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Prodotto da Niko Beatz, il brano è disponibile in pre-save al link https://columbia.lnk.to/weom.

Vale Lambo: cosa dice di “Weom”

“Weom è nata attraverso scene e flashback – commenta Vale Lambo – che si vedono solitamente in strada nel mio rione. Una sera, camminando con un amico, mi è venuta in mente quest’idea che poi ho sviluppato con Niko, il mio produttore. Nel singolo voglio far capire il fascino che ha un ragazzo di quell’estrazione sociale riguardo la vita di strada, ma allo stesso tempo la paura poi di buttarsi in quel mondo difficile e chiaramente sbagliato.”

Vale Lambo: la sua carriera

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, Vale Lambo entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”.

Nel 2012 registra il pezzo Vita cà fugge. Il suo primo progetto si intitola RAV e contiene cinque tracce. Nel 2014 pubblica Lucky Luciano EP e successivamente acquisisce visibilità a livello regionale con i video musicali di È meglio pe loro e Aro stat ‘e casa

Nel 2017 Lambo prende parte al brano Day one della 365 MUV con Vinz Turner, Dome Flame e Lele Blade. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che Vale Lambo raggiunge il successo e si fa conoscere dal grande pubblico.

Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè, partnership di Universal che si occupa della distribuzione.

L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco presenta collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo.

https://www.instagram.com/valelamborghini/?hl=it

Altri articoli Musica di Dietro La Notizia