Stagione Sinfonica 2021-2022. Professione Orchestra

L’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano. Professione Orchestra

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha sempre avuto una spiccata inclinazione verso l’educazione musicale: fin dai suoi primi anni di vita, infatti, quest’istituzione ha scommesso sulle attività del settore Educational ed è stata una delle prime fondazioni culturali che ha valorizzato i progetti dedicati a giovani e amatori.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, il nuovo progetto

Con ottobre, partirà il nuovo progetto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, un corso di formazione rivolto ai giovani musicisti fino ai 25 anni di età, ai neodiplomati e a coloro che si trovano in prossimità della conclusione del percorso di studi musicali. Un percorso strutturato in due annualità, accessibile previo esame di ammissione di fronte alle commissioni composte dalle prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

La prima annualità di corso prevede la preparazione di 3 concerti con 4 prove a sezione, 4 prova d’insieme con il maestro preparatore, 1 prova d’insieme e 1 prova generale con il direttore scelto per il programma, oltre a 3 masterclass con tutor per l’apprendimento dei passi orchestrali, ed un esame di valutazione di fine anno.

Coloro che supereranno tale prova potranno accedere, durante la seconda annualità, alla preparazione di 3 produzioni della Stagione Sinfonica della Fondazione. Per tutti gli studenti, invece, saranno previste 3 masterclass, 4 lezioni di musica da camera oltre ai 3 concerti dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano. A conclusione del percorso formativo, chi supererà la prova finale del secondo anno, avrà diritto ad accedere alla seconda prova delle audizioni per aggiunti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, le audizioni

Le audizioni per entrare a far parte dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano e del relativo corso di formazione sabato 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e sabato 25 settembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, il settore Educational

Parallelamente al progetto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, riprenderanno in autunno tutte le attività del Settore Educational: Il Coro di Voci Bianche, fondato nel 2001, composto da più di quaranta elementi, il Coro I Giovani de laVerdi, l’Orchestra Sinfonica Kids e l’Orchestra Sinfonica Junior, l’Orchestra Amatoriale “laVerdi per tutti”, ed infine il nostro corso di canto ed il relativo Coro degli Stonati.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, formazioni orchestrali giovanili

Sono indette le audizioni per l’ingresso alle formazioni orchestrali giovanili:

Orchestra Sinfonica Junior (formazione dai 16 ai 19 anni)

giovedì 9 e martedì 14 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Orchestra Sinfonica Kids (formazione dagli 11 ai 16 anni)

giovedì 9 e martedì 14 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sono indette le audizioni per l’ingresso alle formazioni corali giovanili:

Sono indette le audizioni per l’ingresso alle formazioni giovanili de il Coro di Voci Bianche (formazione di bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni) e de I Giovani de laVerdi (formazione ridotta di ragazzi dai 16 ai 25 anni) con le seguenti modalità:

mercoledì 15 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Le audizioni si svolgeranno presso il M.A.C. (Piazza Tito Lucrezio Caro 1).

