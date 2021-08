Risarcimento per i passeggeri del volo Wizz Air Linate Bari

Più di 5 ore di ritardo per il volo Wizz Air W65642 Linate Bari del 26 Agosto, ai passeggeri spetta la compensazione pecuniaria di 250 €

Estenuante attesa quella segnalata da numerosi passeggeri del volo in ritardo W65642 di ieri, Giovedì 26 Agosto 2021, con tratta aerea Milano Linate – Bari.

Il volo in oggetto sarebbe dovuto partire dall’Aeroporto Enrico Forlanini di Milano Linate alle 16:15 per atterrare sull’aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese alle 18:20, l’aeromobile ha invece toccato il suolo pugliese soltanto alle 23:55, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 5 ore e 35 minuti.

Volo Wizz Air W65642: segnalazioni e compensazioni pecuniarie

Le segnalazioni dei passeggeri hanno immediatamente allertato la claim company Italia Rimborso che, stando ai rilevamenti tecnici effettuati incrociando dati aeroportuali, avrebbero escluso la presenza di circostanze eccezionali a causare il pesante ritardo aereo.

Ricordiamo che a fronte di un ritardo all’arrivo superiore alle 3, qualora questo ritardo non sia stato causato da circostanze eccezionali, ai passeggeri è consentito l’accesso alla “compensazione pecuniaria”, si tratta di un risarcimento forfettario del disagio subito subito che varia in base ai chilometri della tratta aerea, da 250 a 600 euro a passeggeri.

Per il volo in oggetto, il Wizz Air W65642 Linate Bari del 26 Agosto 2021, parliamo di una compensazione pecuniaria di 250 € per singolo passeggero.

Volo Wizz Air W65642: reazione a catena

Segnaliamo inoltre che il pesante ritardo di questo volo potrebbe aver causato anche la cancellazione dei seguenti voli, il W62694 Bari Praga e W62693 Praga Bari, per i quali molto probabilmente è possibile richiedere ed ottenere la stessa compensazione pecuniaria di 250€.

