Milano: concerto martedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo

Il 10 agosto, la memoria liturgica di San Lorenzo Martire viene tradizionalmente celebrata nella Basilica milanese di San Lorenzo Maggiore.

Il concerto serale propone un programma singolare. Le preziose voci dell’antico organo Bernasconi (1884) vengono messe in dialogo con la voce del soprano Ilaria Torciani. Il programma prevede un contrappunto tra brani organistici di diverse aree culturali e periodi storici e una serie di composizioni vocali dedicate a Maria. Quasi ad anticipare l’importante festa liturgica dell’Assunta che si celebra tra pochi giorni, il 15 di agosto.

Il concerto, che rappresenta ormai un momento tradizionale celebrato da oltre dieci anni, offre quest’anno l’occasione per presentare alla Città gli importanti lavori di restauro interno che sono in fase di avviamento sotto la cura integrale della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Sarà infatti presente l’Arch Antonella Ranaldi, Soprintendente generale, per illustrare l’importante intervento che avrà una durata di oltre un’anno.

Alle 18.30 verrà, invece, celebrata la memoria liturgica di San Lorenzo Martire con la presenza del Gruppo Vocale della Basilica di San Lorenzo.

L’appuntamento del 10 agosto è una tradizione consolidata nel tempo e si colloca in un periodo in cui la città è ormai decisamente in vacanza ma sempre viva e attiva. L’appuntamento estivo di San Lorenzo è promosso in collaborazione con il Centro Culturale delle Basiliche.

martedì 10 agosto 2021

Basilica di San Lorenzo Maggiore

Corso di Porta Ticinese 39

Milano

ore 18.30

celebrazione della memoria liturgica

di San Lorenzo Martire

con la presenza del Gruppo Vocale

della Basilica di San Lorenzo



ore 21

Concerto nella Notte di San Lorenzo

Ilaria Torciani soprano

Matteo Galli, organo

