Iwonderfull compie un viaggio nel mondo dello show business

Dal 12 Agosto su Iwonderfull, tre storie di piccole grandi rivoluzioni

La prima visione della settimana è Uncle Howard, storia della breve, purtroppo vita del regista Howard Brookner, morto a pochi giorni dal suo trentacinquesimo compleanno di Aids. Oltre ad avere lasciato un bellissimo e per molto tempo introvabile documentario di su William Burroughs, la storia di Brookner, fatta di una passione per l’arte cinematografica che di fatto ne accelerò la morte, racconta anche un periodo storico e una scena culturale, quella della New York degli anni Ottanta, che tanto ha dato all’arte e al cinema.

Il film della settimana è MyGeneration, documento meraviglioso, per ricordare ai posteri che una volta la capitale britannica era il centro del mondo, e lo è rimasto per molto tempo. Almeno fino al 23 giugno del 2016, quando non si è deciso che la parola d’ordine dovesse essere “Leave”. L’esatto contrario di quanto accadeva negli anni Sessanta, quando invece lo scambio culturale sembrava non essere mai sufficiente. La cultura pop, i Beatles e i Rolling Stones, l’arte, la psichedelia, la moda, tutto questo narrato da un figlio della Londra proletaria che andò alla conquista del mondo, Sir Michael Caine, che in quegli anni diventò uno degli attori britannici più apprezzati nel mondo, una condizione che gli permise di godere appieno quello che Londra offriva

La I Wonder Story è davvero una storia eccezionale. Pochi sanno chi fosse Michael White. Ma tutti conoscono il Rocky Horror Pictures Show. Ecco, senza di lui non sarebbe probabilmente mai esistito, e già basterebbe questo. Michael White è stato uno dei più geniali impresari teatrali del West End, fautore di successi come Oh, Calcutta, ma anche produttore cinematografico per i Monty Python e Louis Malle. Personaggio vulcanico, immancabile nei party londinesi dal 1970 e per i successivi quarant’anni, la sua vita impareggiabile viene raccontata nel documentario The Last Impresario, girato da Gracie Otto, figlia dell’attrice australiana Miranda Otto.

