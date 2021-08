Installazione di Norma Jeane per Le Serre dei Giardini in collaborazione con Kilowatt e MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Inaugurazione mercoledì 1 settembre alle ore 18

L’opera sarà presentata da Lorenzo Balbi, direttore artistico del MAMbo

Una scienza che tanto poco sa del sesso quanto dell’arte ha messo in giro la voce che

nell’opera d’arte la sessualità dell’artista verrebbe ‘sublimata’. Che bella funzione dell’arte,

quella di far risparmiare il bordello! Ma il bordello ha una funzione ancor più sottile, quella

di far risparmiare la sublimazione per mezzo di un’opera d’arte. (Karl Kraus)

“Orgasmatron Redux”, di cosa si tratta

ORGASMATRON REDUX è un accumulatore orgonico concepito da Norma Jeane e

realizzato seguendo scrupolosamente i progetti originali di Wilhelm Reich.

L’installazione è equipaggiata da un impianto audio a due canali opposti che

trasmette toni binaurali calibrati per indurre abbandono erotico. La seduta interna è quotidianamente impregnata da Androstenone, Androstenolo e copuline (il complesso feromonico umano sia maschile che femminile) e l’ambiente è illuminato da una luce rossa con una frequenza ideale per stimolare il sistema endocrino e la libido degli ospiti.

“Orgasmatron Redux”, la scatola del desiderio

Tlazolteotl, Qadesh, Chuang Mu, Bastet, Turan, Afrodite, Eros, Kurupi, Parvati, Lalla Aisha, Nanaya, Freyr e Živa saranno i compagni di viaggio di chi vorrà mettersi alla prova dentro la scatola del piacere e del desiderio.

“Orgasmatron Redux”, dove è visitabile

Il dispositivo è installato e visitabile dal 1 settembre all’interno di Serra Madre, la nuova area delle Serre dei Giardini Margherita, a Bologna. L’accesso è consentito esclusivamente a una persona per volta per max 15 minuti.

Serra Madre è un luogo dedicato alla creazione di un dialogo tra arte, ricerca e impresa,

per problematizzare e affrontare insieme le sfide della contemporaneità, a partire dai

temi ambientali.

“Orgasmatron Redux”, modalità di partecipazione

N.B. L’evento è gratuito ma per partecipare è OBBLIGATORIO prenotarsi a questo link ENTRO 24H DALL’INIZIO DELL’EVENTO: https://bit.ly/3ylTR5t

Numero massimo di persone: 40

Inoltre, a seguito del nuovo decreto del Governo, dal 6 agosto per accedere agli eventi promossi da Kilowatt a Le Serre dei Giardini, TUTTI GLI OSPITI HANNO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19- GREEN PASS (non richiesta ai bambini di età inferiore a 12 anni compiuti).

La Certificazione verde COVID-19, in formato digitale o cartaceo, si ottiene:

– se la persona ha effettuato almeno la prima dose di vaccino anti Covid-19;

– se guarita da COVID-19 nei 6 mesi precedenti;

– se risultata negativa a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per ulteriori informazioni sul Green Pass invitiamo a visitare il sito web del Governo.

Per altre notizie relative al tema Arte Dietro la Notizia