Villa Ada Roma Incontra il Mondo – La Musica che Cura

Ultima settimana di concerti a Villa Ada, dal 10 al 18 agosto

Lucio Leoni, Emma Nolde, KODEX, Moltheni, The Underground Youth, Laura Agnusdei e Carmelo Pipitone. Closing party il 18 con MELAq e altri ospiti da annunciare.

Spazio anche all’arte con BREATHE, l’installazione di Massimo Burgio

Main stage:

Martedì 10 AGOSTO LUCIO LEONI & EMMA NOLDE (free)

Mercoledì 11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER + LAURA AGNUSDEI – 11,50 €

Giovedì 12 AGOSTO MOLTHENI + CARMELO PIPITONE – 11,50 €

Venerdì 13 AGOSTO THE UNDERGROUND YOUTH (free)

Area Free:

Sabato 14 AGOSTO WOGIAGIA + MUDD

Lunedì 16 AGOSTO BONFIRE ACOUSTIC SESSION

Martedì 17 AGOSTO DARIO ROSSI ACOUSTIC LIVE SET

Mercoledì 18 AGOSTO MELAQ + CLOSING PARTY

***

Link prevendite: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Ultimi concerti a Villa Ada Roma Incontra il Mondo (https://villaada.org/) il festival – realizzato da D’Ada Srl in collaborazione con Arci Roma – che da oltre 25 anni anima l’estate romana. Il festival, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Tutti gli eventi si svolgono in linea con le disposizioni governative per garantire la massima sicurezza secondo le norme di contrasto al Covid. Durante le performance nel Main stage i posti saranno seduti (non numerati) e distanziati in base ai nuclei di promiscuità. Per accedere ai concerti è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19/Green Pass in digitale o cartaceo, unitamente ad un documento d’identità.

Per ulteriori informazioni: https://villaada.org/faq/

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free – Chiusura della Villa prevista alle ore 03.00

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

***

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

***

Sito web: https://www.villaada.org/

Facebook: https://www.facebook.com/VillaAda.Fest/

Instagram: https://www.instagram.com/villaadafest/

Mail: info@villaada.org