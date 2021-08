La band multiplatino, con miliardi di stream e milioni di dischi venduti durante la loro carriera grazie ad un lungo elenco di successi planetari, pubblica oggi 27 Agosto, il nuovo atteso album “Human” (https://onerepublic.lnk.to/Human).

“Human”, un elenco di successi

Il disco, la cui uscita era stata posticipata a causa della pandemia, contiene un incredibile elenco di successi che hanno già ottenuto oltre 2.5 miliardi di stream come “Rescue Me” (già Platino in Italia e certificato oro dalla RIAA https://youtu.be/Nym5stAJAt8), “Wanted” (https://youtu.be/N_qFfQ3xHCw), “Somebody To Love”,

“DIDN’T I”(https://youtu.be/OPGtpO1g_jk), “Better Days” (brano pubblicato per raccontare il primo lockdown, certificato oro in Italia e accompagnato da un bellissimo video con immagini dei fan di tutto il mondo https://youtu.be/fnHlRQZZbbY e di cui è disponibile in digitale anche una versione pubblicata in esclusiva per l’Italia con i Negramaro, “Wild life” (https://youtu.be/NmAG_SpfUVs) e l’ultima hit “RUN”, brano tra i più programmati dalle radio italiane e già disco di Platino in Italia (https://youtu.be/TKkcsmvYTw4).

“Human”, nell’album anche il prossimo singolo

Nell’album anche il prossimo singolo “Someday” accompagnato da un video diretto da Miles Cable e Isaac Rentz che sarà online oggi (a questo link https://youtu.be/vNfgVjZF8_4) e anche la collaborazione con KYGO “Lose Somebody” (https://youtu.be/uruccxh9bkQ).

“Human”, la tracklist

Questa la tracklist completa disponibile in Italia:

1. “Run”

2. “Distance”

3. “Somebody”

4. “Didn’t I”

5. “Rescue me”

6. “Savior”

7. “Take Care of you”

8. “Forgot about you”

9. “Somebody to love”

10. “wanted”

11. “Take it out on me”

12. “Better Days”

13. “Wild life”

14. “Ships + Tides”

15. “Someday (Acoustic)

16. “Lose Somebody” con Kygo

L’album è disponibile negli store digitali in versione deluxe, CD Deluxe con copertina nera con extra tracks e remix.

“Human”, presentato dal vivo in Italia nel 2022

“Human” è stato scritto in buona parte nel nostro paese, come ha raccontato il frontman Ryan Tedder sui social network e la band lo presenterà dal vivo in Italia il prossimo anno quando il tour mondiale farà tappa nel nostro paese (per informazioni www.livenation.it):

3 maggio 2022 Padova (Kioene Arena)

4 maggio Milano (Lorenzini District)

