con-vivere Carrara festival Cura – 9-12 settembre 2021

Anche l’edizione di quest’anno di con-vivere Carrara Festival avrà uno spazio dedicato ai bambini con numerosi appuntamenti a loro dedicati nei quattro giorni del Festival

SPAZIO BAMBINI

Giovedi 9 settembre

ore 17.00

Cortile Istituto Figlie di Gesù

Piccole pagine d’amore

Letture per bambini fino a 8 anni

ore 19,00

Biblioteca Civica, sala Gestri

Cortile Istituto Figlie di Gesù

Sulle tracce degli antenati. L’avventurosa storia dell’umanità

A cura di Telmo Pievani

Venerdì 10 settembre

ore 1700

Cortile Istituto Figlie di Gesù

Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano

Parole e musica a cura di Stefano Bordiglioni

Per bambini e ragazzi 6-10 anni

ore 18.30

Via Ceci ang. Vicolo Castelfidardo

Respiro e ascolto

A cura di Associazione Yoga Mandarava

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni

Sabato 11 settembre

Via Ceci ang. Vicolo Castelfidardo

Il mondo segreto degli insetti. Alla scoperta degli animali più incredibili e numerosi del pianeta

A cura di Marco di Domenico

Bambini 5-9 anni alle ore 17.00. Bambini 10-13 anni alle ore 18.00

17.00-20.00

Cortile Istituto Figlie di Gesù

Rose per Carrara. A cura di Suzanne Spahi ed Enzo Tinarelli

Workshop di mosaico per adulti e bambini accompagnati

Domenica 12 settembre

Ore 17.00

Cortile Istituto Figlie di Gesù

Ritratti alla Baj. A cura di Artebambini

Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 13 anni

Il tema di questa edizione sarà “Cura”

Nasce innanzitutto dalla volontà di continuare l’indagine sugli elementi fondanti il nostro vivere in comunità, andando a toccare una dimensione essenziale dell’umano, il cui modo di essere è intimamente connesso con l’aver cura di noi, degli altri e di ciò che ci circonda. Le proposte dello spazio bambini saranno come sempre varie: laboratori creativi, letture e incontri alla scoperta dell’ambiente e del suo microcosmo.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito. Prenotazioni dal 23 agosto. Infoline: 0585 55249, info@con-vivere.it, www.con-vivere.it