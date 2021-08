Relax e divertimento divini per il VII centenario della morte di Dante al Quellenhof Luxury Resort Lazise

Una speciale proposta di trattamenti benessere, relax in sauna, cocktail e degustazioni per ricordare Dante e il suo capolavoro, la Divina Commedia, in occasione del VII centenario dalla sua morte: il Quellenhof Luxury Resort Lazise rende così indimenticabile un soggiorno all’insegna di lusso, comfort e wellness con vista sul Lago di Garda.

Affacciato sul Lago di Garda, il 5 stelle Lusso Quellenhof Luxury Resort Lazise è sinonimo di eccellenza made in Italy e dolce vita mediterranea. In questa location da sogno, ad arricchire il soggiorno dei propri ospiti, la struttura propone dal 14 settembre alcune speciali iniziative legate al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri che consentono di vivere un viaggio sensoriale ispirato alla più importante opera del grande poeta italiano. Un omaggio alla Divina Commedia, declinato tra l’offerta wellness e quella enogastronomica, che diventa occasione in più per vivere un’esperienza di relax e divertimento davvero unica.

Il resort della famiglia Dorfer è una combinazione irripetibile di benessere, enogastronomia e design che garantisce un soggiorno dettato dalla dolce vita mediterranea. Con un panorama mozzafiato sul Lago di Garda, la struttura vanta dettagli e location nel nome del lusso e del comfort, come l’Infinity Sky Pool e le saune adults only, un ristorante panoramico con show cooking e tetto in vetro apribile e un raffinato Sky Pool Bar: ambienti in cui vivere un’esperienza all’insegna dell’esclusività.