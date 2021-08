Cardi Gallery Milano presenta Irving Penn

Cardi Gallery Milano è lieta di presentare Irving Penn in collaborazione con The Irving Penn Foundation – 9 settembre – 22 dicembre 2021

Cardi Gallery Corso di Porta Nuova 38, Milano – Italia

Dedicata interamente a Irving Penn, questa ampia e completa mostra rappresenta per il pubblico milanese la prima occasione in oltre trent’anni di incontrare la complessità dell’opera dell’artista americano.

La mostra si sviluppa su due piani della galleria, abbracciando non solo la fotografia di moda per cui Penn è conosciutissimo, ma sottolineando il legame speciale dell’artista con l’Italia, capitolo a cui è interamente dedicato il primo piano. L’esposizione, che comprende opere prodotte dall’artista tra gli anni Quaranta e gli anni Novanta, percorre momenti salienti della quasi totalità della carriera artistica di Penn. Curata in collaborazione con The Irving Penn Foundation, IRVING PENN avrà luogo dal 9 settembre al 22 dicembre 2021.

Irving Penn riunisce lavori chiave che situano l’opera di Penn nel contesto di vari soggetti artistici, sociali e politici.

In mostra sono presenti alcuni dei suoi contenuti più iconici, scattati sia in studio che in esterna. Sono scatti che spaziano dalle immagini accattivanti delle star a impressioni del mondo naturale, fino ai rifiuti abbandonati in strada, e a nature morte surreali, a testimonianza della sua costante ricerca di autenticità. L’esposizione introduce l’ispirazione dell’artista, derivata da rifiuti e oggetti quotidiani, e la sua capacità di portare alla luce la bellezza di ambienti caratterizzati da un’estetica calma e minimalista, producendo un linguaggio visivo distillato, caratterizzato da una eleganza disarmante.

Cardi Gallery ringrazia Pace Gallery per la generosa disponibilità e collaborazione nella realizzazione di questa mostra.

“La fotografia è solo lo stadio attuale della storia visiva dell’uomo” – Irving Penn

www.cardigallery.com