In merito ad articoli di stampa che fanno riferimento a resistenze nella trattativa fra Alitalia in Amministrazione Straordinaria e ITA per la cessione degli asset necessari per gestire il ramo “Aviation”, le due società precisano che le interlocuzioni e il lavoro tra i Commissari Straordinari di Alitalia e i vertici di ITA stanno procedendo attraverso una collaborazione costruttiva, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste.

